L’Ajuntament de Solsona treu a concurs dues places d’operari de brigada

La plantilla actual la integren dotze persones
L’Ajuntament de Solsona vol cobrir les dues places vacants de les 12 que hi ha en total a la plantilla de la brigada municipal. Per això convoca un concurs-oposició per proveir dos llocs d’operari, que inclouen també funcions de suport al cementiri.
Per optar a aquestes places cal tenir el certificat d’escolaritat, el nivell elemental (B1) de català i el permís de conduir de classe B. Les funcions assignades consisteixen a realitzar treballs de suport als oficials en el muntatge, reparació i manteniment de les instal·lacions d’obra, elèctriques, aigua, gas, climàtiques i telefonia, així com en treballs de pintura, jardineria i desbrossat; assumir treballs de neteja viària; col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària per a festes i altres actes, i dur a terme tasques vinculades al funcionament del cementiri en període d’absència o permisos del personal d’aquest servei.
El procediment de selecció és de concurs-oposició. En la fase d’oposició, les persones aspirants hauran de fer un exercici teòric i un de pràctic, mentre que en la de concurs es valoraran els mèrits de les persones que hagin resultat aptes. El tribunal tindrà en compte l’experiència laboral dels darrers cinc anys en tasques similars i la formació complementària relacionada amb el lloc de treball. Qui superi aquestes fases serà entrevistat pel tribunal.
Borsa d’ocupació
Les dues persones amb la millor puntuació seran contractades i se sotmetran a un període de prova de dos mesos. La resta d’aspirants que superin el procés de selecció i no resultin contractades entraran a formar part d’una borsa de treball per cobrir vacants temporalment amb una vigència de dos anys. Les bases i la tramitació electrònica d’aquesta oferta es poden consultar aquí.
Les últimes ofertes d’ocupació per a la plantilla de la brigada municipal de Solsona daten del 2023 i el 2020, en què van sortir a concurs places d’oficial.