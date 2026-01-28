El pàdel solsoní celebra els títols obtinguts l'any passat

La Finca Prats Hotel-Restaurant Golf&Spa va acollir el passat divendres la Diada Provincial de Pàdel de Lleida. Un sopar celebrat a la capital lleidatana amb una xifra de rècord mai assolida: 435 persones entre jugadors, jugadores, directius, presidents, autoritats i representants de la Federació Catalana de Pàdel (FCP).
Durant la Diada Provincial de Pàdel de Lleida es va fer entrega dels trofeus als equips campions i subcampions de la Lliga Catalana Bullpadel 2025, atorgant diferents reconeixements a títol individual per jugadors, jugadores i tècnics i també portant a terme un sorteig de regals gentilesa dels patrocinadors de la federació. Entre els més destacats, 35 pales corporatives del vintè aniversari de la FCP i un sorteig d’un viatge per presenciar en directe el Premier Padel Major d’Itàlia del 5 al 7 de juny a Roma.
A més del president de la FCP, Felip Ródenas i del regidor d’esports de la Paeria de Lleida, Jackson Quiñonez, també hi van ser presents a la Diada Provincial de Pàdel de Lleida: Helena San Martín, vicepresidenta institucional de la FCP; Natàlia Satué, vocal de pàdel a Lleida de la FCP; Núria Garcia, secretaria general de la FCP; Vanessa Prat, tresorera de la FCP; Susana Maillo, vocal de pàdel amateur de la FCP; Anna Fillat, delegada a Lleida de la FCP; Raül Iñiguez, seleccionador català de menors; Xavi Colomina, responsable esportiu a Lleida i Albert Nogueras, director general de la FCP.
El pàdel lleidatà, en dades
L’any 2025 s’ha tancat a la demarcació de Lleida amb un total de 41 clubs de pàdel federats, amb 2.839 llicències de jugadors i jugadores i 214 equips participants a la Lliga Catalana Bullpadel. Aquestes dades posen de manifest que el pàdel continua sent un dels esports més practicats a nivell provincial.
Triplet de l'Olin Pàdel
Tres dels quatre equips de l'Olin Pàdel van recollir trofeu en aquesta gala. L'equip femení de l'Olin Pàdel -Pepitu, com a subcampió femení de la 3a. Categoria del grup A. Com a campió masculí de la 4a. Categoria Grup C, van recollir trofeu l'Olin Pàdel B- Crisami, i finalment, com a subcampions masculins de la 5a. categoria del Grup A, a l'Olin Pàdel C.