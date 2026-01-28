La crònica dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
CADET FEMENÍ
Contundent victòria del cadet femení contra el Vilatorrada (95-50)
Victòria clara del cadet femení del CB Solsona davant el Bàsquet Vilatorrada, en un partit corresponent a la segona jornada de la fase regular. El duel va començar amb un Vilatorrada molt intens, ràpid al contraatac i amb molt encert en els primers minuts, fet que li va permetre agafar un avantatge que feia presagiar un partit complicat per a les locals.
A mig primer quart, les visitants dominaven amb un avantatge de vuit punts, però una bona reacció de les solsonines en el tram final del període va permetre retallar diferències i arribar al final del primer quart amb un ajustat 15-17.
El segon quart va ser clau i espectacular. Les jugadores del Solsona van signar un parcial contundent de 37-12, que mostrava un gran encert en el tir exterior i una defensa a tota pista molt intensa. En aquest període es van anotar set triples, un fet que va deixar el Vilatorrada sense capacitat per seguir el ritme anotador de les locals.
Després del descans, la dinàmica es va mantenir. El Solsona va continuar ampliant l'avantatge amb bons contraatacs i nombroses recuperacions de pilota gràcies a la pressió en primera línia. A l'últim quart, les solsonines no van aixecar el peu de l'accelerador i, amb quatre triples gairebé consecutius en els minuts finals, van acabar de sentenciar el partit.
El marcador final de 95-50 reflecteix la gran actuació col·lectiva de l'equip, que va saber capgirar un inici complicat amb intensitat, encert i un joc molt complet.
CADET MASCULÍ
CB Centelles 61-47 CB Solsona
Els cadets del Solsona debutaven dissabte a la fase regular a Centelles, contra un equip que ja venia d'una victòria la setmana anterior. El partit es presentava farragós, amb bastant contacte en una pista que relliscava i incomodava la pujada i el control de pilota dels solsonins.
La falta d'encert en tirs fàcils feia que es trobessin per sota en el marcador però sense deixar de lluitar, i s'arribava a la mitja part 9 punts per sota. Llavors, però, els locals van sortir amb un nou ritme, corrien al contraatac i agafaven a destemps els nostres, que veien com l'avantatge s'anava ampliant. Tot i així, es van refer i ajustaven la diferència a 10 punts un altre cop.
A l'últim quart però, es van tornar a fallar tirs fàcils, ara també degut al cansament, i no es va assolir la remuntada final.
Derrota competida que serveix per seguir treballant amb il·lusió. Cal destacar també els 16 punts de Marcel Besora, màxim anotador. Seguim!
INFANTIL FEMENÍ
CB Prat Montibello 34- 48 CB Solsona
El partit, diumenge al migdia al Prat, va començar de cara per a les jugadores solsonines, que van fer una bona defensa i van estar ben encertades a l'atac, amb la qual cosa van aconseguint una petita distància de 6 punts. Les solsonines jugaven bé i van acabar el primer quart per davant en el marcador (7-10).
Al segon període, les visitants van continuar fortes i concentrades en defensa i van ofegar les locals robant moltes pilotes que permetien contraatacs clars o atacs en estàtic amb criteri. Les blanques van collar la seva defensa, i l'estat físic de les solsonines va patir. Després d'un temps mort per descansar i aclarir idees, les de taronja-i-negre van començar a jugar més fluides i van deixar de perdre pilotes absurdes (9-14).
A la represa del partit, les visitants van fer defensa a tot el camp per ofegar la possible revifalla de les rivals i ho van aconseguir. El partit era de les solsonines, que mantenien el ritme i la distància en el marcador. Cal destacar que totes les jugadores que van entrar al camp van oferir grans moments de joc, tant en defensa com en atac (7-9).
L'últim quart va ser una continuació del tercer, on totes les jugadores van tenir un gran comportament, desgastant-se en defensa, oferint contraatacs a les companyes i jugant amb criteri. Alguns rebots defensius perduts, tònica de tot el partit, van evitar que la diferència en el marcador fos més gran. En els minuts finals, el cinc del CB Solsona va estar format per jugadores de primer any, que van jugar molt bé contra un contrincant que mai es va rendir (11-15).
Les taronges han destar orgulloses per la feina feta i per entendre en què s'ha de continuar millorant per poder jugar millor en el futur.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 56-47 CB Castellar groc
El cap de setmana passat, l'infantil masculí del Solsona es va endur la victòria a casa després d'un partit molt igualat i treballat fins al final.
El matx va començar a favor del Castellar, que es va avançar en el marcador gràcies a un parcial de 2-7 a favor seu. Tot i així, amb alguns canvis defensius es va aconseguir frenar l'encert del rival i arribar al final del primer període amb un resultat més igualat (11-13).
Al segon període, el Solsona va corregir el ritme i la intensitat i va poder dominar el joc i avançar-se en el marcador gràcies a un parcial de 14 a 0 i un 34 a 25 al final de la primera part.
A l'inici de la segona part els visitants van augmentar la intensitat per poder retallar distàncies, i la pèrdua de concentració dels solsonins va permetre al rival trobar ocasions fàcils de tir. Amb tot, després d'un temps mort, el conjunt taronja va saber corregir la defensa i va demostrar que, si hi ha ganes i intensitat, sap treballar molt bé.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 52-59 Puig-reig
L'inici del partit, dissabte al matí a casa, va ser complicat per a nosaltres. Les jugadores del Puig-reig van sortir molt fortes, amb molta intensitat i encert, per la qual cosa ens va costar trobar el nostre ritme durant els primers minuts. Tot i això, les jugadores solsonines no van abaixar els braços en cap moment.
A mesura que avançava el matx, el Solsona va anar creixent. Amb molt desforç, actitud i lluita col·lectiva, vam aconseguir ajustar el marcador i competir cada període. Les locals van intentar-ho fins al final, defensant i buscant bones opcions en atac, demostrant caràcter i ganes de superar les dificultats.
Malgrat la reacció i el treball fet durant tot el partit, no va ser suficient per capgirar el resultat, i el Puig-reig es va acabar imposant. Tot i la derrota, ens quedem amb la sensació d'haver après i dhaver competit com un equip.
