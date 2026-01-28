Bé per l’Elefant B

La segona jornada de la lliga catalana d'escacs del proppassat diumenge va enfrontar, a casa, els dos equips de l'Elefant de Solsona amb dos equips del Pardinyes de Lleida (B i D), amb resultats contraposats.
L’Elefant A va alinear Tordesillas, Massana, Manzano, Betama, Cercós, Rovira, Viladrich, i Leal. I va acabar perdent 2,5 – 5,5 davant els lleidatans, que van pujar disposats a invertir el resultat de l’any passat, presentant un equip superior i més compacte que els solsonins. Així, amb dues derrotes, els solsonins son cuers i necessiten mantenir la confiança. Del matx, destacar les següents partides:
Viladrich va combinar sòlidament el control del centre i les amenaces a l’enroc rival.. Quan el rival volia simplificar peces, el solsoní va guanyar un alfil i, seguidament, un escac a la descoberta li proporcionava mat en 2!
Manzano, davant un rival 125 punts ELO superior, va saber trobar un cop tàctic via jugada intermitja al mig joc, que li va fer guanyar peça i aplanar la victòria.
Tordesillas va arribar a tenir avantatge de qualitat material, però el va desaprofitar, i va acabar acceptant les taules proposades, en un final complicat.
Per contra, L’Elefant B va alinear Roc Soldevila, Martí Arredondo, Jan Torrent i Lleïr Viladrich, però es va trobar un Pardinyes amb inferioritat numèrica. Del matx, comentar les dues partides disputades:
Torrent va sortir a l’atac i amb un patró tàctic tipus mat del pastor va endur-se el punt amb rapidesa.
Viladrich, en una partida amb alt i baixos, en el tram final, les seves torres es van veure sorpreses per un peó massa avançat amb clara intenció de coronar.
Amb el resultat de 3-1, i comptant amb dues victòries, els joves se situen segons a la classificació, a tocar del Flanc de Dama B.
En aquest balanç agredolç Solsona-Pardinyes, Susan Polgar (1969), campiona del món 1996-1999, i primera dona en obtenir el títol de GM, ens diria "Guanya amb elegància, perd amb dignitat!"
La setmana vinent, tornen els desplaçaments, l’equip A a Juneda i l’equip B a Tàrrega. Sort!