Aquests són els guanyadors dels concursos de fotografia del Carnaval 2026

L’
Associació de Festes del Carnaval ha fet públic a l’Entrega de Bojos d’enguany el veredicte dels diferents concursos de fotografia del Carnaval 2026, que han tornat a comptar amb una alta participació i un notable nivell artístic. Les obres premiades ofereixen mirades diverses, creatives i personals sobre l’essència del Carnaval, la seva simbologia i el seu esperit festiu.
Premi RESOL "Felicitat" d`Albert Caelles
Pel que fa al XXXV Premi Resol i sota el lema “Felicitat”, el jurat ha atorgat el guardó a
Albert Caelles, per la seva capacitat de transmetre l’alegria i l’esperit del Carnaval Infantil amb una instantània de la Minijunta amb el Ruc a les espatlles.
Aquest any exclusivament s’ha convocat el
Premi Especial de l’Ajuntament de Solsona en motiu dels 50 anys dels concursos de fotografia, com ja es va fer en la seva 25a edició. El guardó ha estat per a la fotografia “Calma enmig de la gresca”, d’ Arnau Fernàndez, una imatge que destaca pel que transmet, realment es pot percebre una immensa serenor que dura uns segons dins el context d’una setmana de gran disbauxa.
Pel que fa al
L Concurs de fotografia del Carnaval de Solsona, els premis han estat els següents:
1r PREMI “Bufolàndia” de Victor Pisa
2n PREMI "La máscara del Bufó", d`Antoni Chaparro
3r PREMI "Finestra indiscreta" de Marià Jounou
Marià Jounou, recull en nom seu Gerard Ribera
Finalment, en la categoria
La Bata arreu del món, el jurat ha premiat l’obra “Portal del Pont balinès”, de Maria Villaró, que posa de manifest la projecció internacional d’un dels elements més icònics del Carnaval solsoní.
Maria Villaró, guanyadora de la Bata arreu del món
Les fotografies premiades i una selecció de les obres participants es podran veure a l’exposició que es va inaugurar el divendres 7 de febrer a la Biblioteca Carles Morató, i que romandrà oberta al públic
fins al 28 de febrer. Està oberta en el mateix horari de la biblioteca.
L’AFCS felicita totes les persones premiades i agraeix la participació de tots els concursants, que any rere any contribueixen a enriquir el patrimoni visual i cultural del Carnaval.