Els actes previs han fet vibrar Solsona a les portes del Carnaval

Ha estat un cap de setmana rodó —amb algun ruixat inclòs— que ha servit de magnífica prèvia del que està per venir des de dijous gras fins a dimecres de cendra.
La festa va arrencar divendres 6 de febrer amb l’Entrega de Bojos, un dels actes més estimats del Carnaval i que enguany va comptar amb la col·laboració especial de l’Orquestra Patinfanjàs, que celebra els seus 50 anys. Els guardons més esperats de la nit, “el Boig”, van ser per a Gerard Casas i Argerich, Jaume Bernaus i Pascuet i Joan Cuadrench “el Bufi”. Tot seguit, el públic va poder gaudir del podcast “Llegir” en directe, amb la participació de persones imprescindibles per a la festa: sermonaires, presentadors, geganters, comparses i altres veus que donen vida al Carnaval.
El dissabte 7 de febrer va ser una jornada intensa i molt participada. A la tarda es van celebrar les classificatòries del Road 3 París – Cal Dach, organitzades per la Comparsa Xyssus, de cara a l’acte del dilluns 16. Al vespre, la música va omplir la plaça Sant Joan i la plaça Major amb concerts organitzats per les comparses Sugus, La Draca i la Geganta Boja (KGB).
També dissabte es va inaugurar a la Biblioteca Carles Morató l’exposició del 50è aniversari dels Concursos de Fotografia de Carnaval, una mostra que recull mig segle d’imatges plenes d’història, cares conegudes i moments irrepetibles, i que es pot visitar al llarg de tot el Carnaval.
Cap a les onze de la nit va arribar un dels moments més simbòlics del cap de setmana: la posada de bates, quan tota la ciutat es vesteix alhora per donar el tret de sortida oficial al Carnaval. Tot i l’amenaça de pluja —i algun ruixat real—, els ballets dels gegants es van poder dur a terme i la plaça va vibrar amb cada gegant. La festa va continuar amb l’A MAMarla Pirate Party, organitzada pels Sant Hilaris, on ni la pluja intensa va frenar les ganes de ballar, i va culminar amb la nit electrònica Festa Flaix a la Sala Polivalent.
El diumenge 8 de febrer, el tradicional diumenge d’enramades va començar de bon matí amb totes les comparses omplint de colors els carrers de Solsona, mentre la canalla gaudia del Parc Infantil a la plaça del Camp, organitzat per la Comparsa Mata-rucs. Un cop enllestides les enramades, la jornada va continuar amb el vermut de la Comparsa VIP Mums, amenitzat per Deskunde, i el ja clàssic dinar rosa d’enramadors, organitzat per la Comparsa Geganteta.
El cap de setmana va culminar amb el Ball d’Assaig, l’acte estrella del diumenge, que va omplir la Sala Polivalent d’infants i famílies amb ganes de veure els gegants ballar per primera vegada. La prèvia dels ballets va anar a càrrec de Jaume Barri, posant el punt final a tres dies intensos de pre Carnaval.
Des de l’organització es fa una valoració molt positiva d’aquest primer cap de setmana, que ha estat una magnífica prèvia del que està per venir. Ara toca descansar una mica… perquè, com els solsonins i solsonines ja sabem... a partir de dijous venen corbes!