11 de febrer de 2026

Societat

Identifiquen al Solsonès la presència d'un rar ocell d'alta muntanya

S'han observat prop de Solsona pardals d'ala blanca, ocells propis de l'alta muntanya

  Pardal d'ala blanca

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 09:11

El pardal d'ala blanca (Montifringilla nivalis) és un ocell d'alta muntanya ben especial. Als Pirineus és un nidificant molt rar, amb la reproducció confirmada només al Pallars Sobirà, i amb una presència molt irregular als cims més elevats. 

A l'hivern, però, arriben exemplars extrapirinencs i es deixa veure en varies zones de muntanya del Pirineu i Prepirineu. Fora d'aquí, la seva presència és molt rara. 

Els darrers dies, degut a les intenses nevades, sorprenentment, s'ha observat prop de Solsona, a baixa altitud, i lluny del seu hàbitat habitual. 

Des del Grup de Natura del Solsonès han tingut la sort de poder-lo observar de ben a prop i comptar prop d'un centenar d'exemplars i conèixer el grup Parus encarregat de fer l'anellament científic en el marc d'un projecte europeu del CSIC per conèixer els moviments que fa aquesta especie entre els Pirineus i els Alps. 

L'entitat naturalista del Solsonès ha qualificat la presència d'aquest ocell com "Un petit regal de la natura"

 

