Veïns i ecologistes demanen al Govern un «canvi de 180 graus» per protegir el Delta del Llobregat

Les entitats veïnals, socials i ecologistes de la plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet han demanat al Govern un "canvi de rumb de 180 graus" per protegir el Delta del Llobregat "d'un model d'economia depredadora del territori i destructiva de la vida". En el Dia Mundial de les Zones Humides, l'agrupació reclama protegir un indret "tan singular" i demana descartar "operacions urbanístiques incompatibles amb els valors naturals com l'ampliació de l'aeroport o nous creixements urbans".
Per això reclama la "protecció integral" del territori i el "blindatge urbanístic" dels terrenys agraris a través del Parc Natural i Agrari del Delta del Llobregat. L'entitat alerta que els aiguamolls del delta del Llobregat són "un dels tres espais humits clau" de Catalunya i "un dels més importants" de la Mediterrània occidental pel paper en les migracions intercontinentals d'ocells.
Alhora assegura que el nou Reglament Europeu de Restauració de la Natura "marca que cal restaurar els ecosistemes degradats" i per això subratlla la "necessitat" de protegir els aiguamolls i els rius, i d'avançar en la restauració i renaturalització.
"Cal passar de veure aquests terrenys com solars on encabir negocis i infraestructures a veure-hi un espai verd, un actiu essencial per a conservar la qualitat de vida de la població i, sobretot, com una de les joies de la corona, de les catedrals de la natura de Catalunya, que cal cuidar igual com faríem amb obres d'art o edificacions irrepetibles i úniques", afirma la plataforma en un comunicat.