Les autoescoles volen ensenyar a circular en situacions de neu, arran de l'aprovació d'una directiva europea

La Federació d'Autoescoles de Catalunya veu necessari organitzar tallers o cursos específics per ensenyar a posar cadenes a un vehicle i saber com circular en situacions d'acumulació de neu i gel a la calçada. Tot plegat, en un hivern que, meteorològicament, ha estat marcat per les successives borrasques que han afectat el país. En el cas dels conductors novells, l'organisme veu la nova directiva europea del permís de conduir, aprovada l'octubre passat, com una oportunitat per incorporar aquest tipus de formació com a requisit per validar el carnet. El president de la Federació, Raül Viladrich, diu que aposten pel model austríac on, un cop obtingut el permís de conduir, s'han de fer tres cursos complementaris en un període màxim d'un any.
Viladrich detalla que, a banda de rebre formació sobre la conducció en període hivernal, els cursos que es fan a Àustria tenen a veure amb temes de conscienciació, noves tecnologies i sistemes avançats d'ajuda a la conducció. Mentrestant, apunta que, a Catalunya, a les classes teòriques del carnet s'explica que hi ha diferents tipus de pneumàtics i com s'han d'utilitzar les cadenes. Tot i això, afegeix que les persones que opten per treure-se'l a l'estiu no solen practicar com s'ha de circular en situacions meteorològiques adverses.
El president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya creu, a més, que s'haurien de fer formacions específiques a les persones que ja compten amb el permís de conduir. "Molts conductors no han utilitzat aquests sistemes de cadenes o pneumàtics", fet que, afegeix, implica que no estiguin preparats "per aquest tipus de situacions".
Així, recomana fer campanyes de conscienciació sobre la necessitat d'ús de rodes d'hivern en zones com el Pirineu, tenint en compte que aquestes ja són obligatòries en diversos països europeus. A banda, aposta per explicar per a què serveixen els anomenats pneumàtics quatre estacions, que tot i que no són substituts de les cadenes ajuden la tracció i a millorar el comportament del vehicle en diverses situacions.
"Totes aquestes actuacions afavoririen que en una situació de nevades com les que hem tingut recentment no hi hagués incidències en les vies catalanes", afirma Viladrich, que detalla que en les nevades d'aquest gener, diversos alumnes van poder comprovar que els pneumàtics M+S, coneguts com a rodes de contacte, els permetien fer desplaçaments entre Solsona i la Seu d'Urgell sense cadenes, tot i haver-hi neu a la calçada. "Van veure com molts vehicles estaven aturats al voral, no disposaven de cadenes i altres en què els conductors havien d'instal·lar-les", apunta.
Recomanacions per una conducció segura en neu i gel
Viladrich explica que en cas de trobar neu o plaques de gel a la calçada, cal disminuir la velocitat i augmentar la distància de seguretat. A més, diu que s'ha d'observar tant la part frontal com posterior, ja que pot haver-hi vehicles que hagin perdut adherència. Pel que fa a les cadenes, cal col·locar-les i treure-les en un lloc segur, fora de la part transitable del voral de la calçada. En el cas de les de tèxtil, el seu deteriorament és més ràpid i poden "saltar del vehicle" amb més facilitat. "La base a l'hora de conduir sobre un ferm que està nevat és l'anticipació", conclou, tot afirmant que cal fer una "conducció defensiva".
El president de la Federació d'Autoescoles també recomana portar roba d'abrigar quan es fan desplaçaments a la muntanya, anar amb combustible suficient o portar els vehicles elèctrics carregats. Així, demana "portar tot l'equipament necessari per poder sortir d'aquestes situacions", ja que quan un cotxe queda immobilitzat en una situació de neu es poden generar retencions i "pot fer que la resta de vehicles que sí que van equipats també pateixin aquestes conseqüències de la no previsió per part d'aquests conductors".
Per la seva banda, Storm Fachaux, instructor al Circuit d'Andorra, un dels pocs punts que hi ha al Pirineu on es fan cursos específics de conducció segura sobre neu i gel, coincideix a dir que l'error més típic que cometen diversos conductors és desplaçar-se a la neu sense anar-hi "ben calçat". Així, detalla que les rodes d'hivern tenen unes incisions que "atrapen neu" i aporten adherència, motiu pel qual s'anomenen "pneumàtics de contacte". "S'ha de pensar que la neu hi ha gairebé un 80% menys adherència que amb asfalt sec", assegura.
Més demanda de cursos de conducció segura sobre neu i gel
El Circuit d'Andorra – Pas de la Casa, situat a 2.400 metres d'altitud i a tocar de la carretera que travessa el port d'Envalira, ha notat aquest hivern un increment en la demanda de cursos de conducció segura sobre neu i gel. En aquesta formació s'ensenya, de forma pràctica, a controlar els pesos i la inèrcia del vehicle per guanyar adherència a les rodes de direcció. Fachaux afirma, però, que "tot el que s'aprèn aquí es pot adaptar a tota mena de conducció i a tota mena de carretera".
Carles Güell ha estat un dels alumnes del curs assegura que après molt amb aquesta formació i apunta que hi ha una part molt gran de la població que no està habituada a conduir amb neu ni amb gel. De fet, diu que durant les vacances de Nadal va viure en primera persona un col·lapse de cotxes a la zona de la Collada de Toses i creu que tot plegat va passar "perquè hi havia gent que no en sabia i no en dominava que van bloquejar la carretera". Per tot plegat, recomana fer cursos d'aquest tipus: "Venir en un lloc així, on pots atrevir-te a fer coses que no faries amb el teu vehicle i practicar-ho amb algú que en sap i et vagi corregint està molt bé".