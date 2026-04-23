El Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès fa un recorregut cultural per Solsona

El dimarts 21 d'abril, l'alumnat del centre va poder gaudir d'una visita guiada al nucli antic de Solsona, descobrint la seva història i molts detalls que ens passen desapercebuts. Tot seguit també vàren visitar el Quarto dels Gegants, que manté viu el nostre folklore, i després la Catedral i el seu Claustre.
Es varen fer quatre grups, dos al matí i dos a la tarda. Grups que s'ha hagut de doblar donada la bona acceptació de les visites per part del l'alumnat. Remarcar que les visites foren subvencionades per l'Ajuntament de Solsona, al qual li agraeixen la seva col·laboració.
Aprofiten per donar les gràcies als guies que, amb la seva manera de fer i la vocació que van demostrar, van donar un valor afegit a la sortida. La van fer molt amena i entenedora.
Tot l'alumnat va coincidir en què la visita va ser de gran interès i varen aprendre moltes coses.
Remarcar que per mitjà de les sortides, entre altres, l'alumnat aprèn molt, interacciona i posa en pràctica el respectar-se i estar els uns amb els altres. Objectius prou importants d'anar treballant, dia a dia.