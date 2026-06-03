El Corpus enceta el calendari festiu estival de Solsona amb tradició, cultura popular i talent local

Del 4 al 7 de juny, Solsona tornarà a viure una de les celebracions més arrelades del seu calendari festiu amb la celebració del Corpus, documentat des del segle XIV i considerat pels solsonins com la seva Festa Major petita. La programació combinarà els actes tradicionals més emblemàtics amb una oferta cultural i lúdica que s’estendrà durant tot el mes de juny.
Solsonins i solsonines tornaran a calçar-se les espardenyes de set brencs i a treure els domassos al balcó. Tot i que la primera tronada retrunyirà dijous al migdia, els actes centrals del Corpus es concentraran dissabte i diumenge. Entre les cites ineludibles hi ha el passacarrers dels gegants per convidar la ciutadania a la festa, dissabte 6 al migdia, així com la baixada del bestiari de foc, el ball del drac i la roda de foc, a la nit, seguida d’un concert dels Velcros a la plaça de Sant Joan.
Diumenge al matí, a la plaça de Palau, l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret confeccionarà la tradicional catifa d’elements vegetals, que enguany reivindicarà el dret a l’habitatge, i, un cop finalitzada la processó, la plaça Major serà l’escenari dels ballets tradicionals dels gegants i el bestiari.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, destaca el valor identitari de la celebració i assegura que “quan arriba Corpus, Solsona torna a reconèixer-se en els seus sons, els seus colors i els seus rituals compartits”. “És una celebració que ens identifica i que, any rere any, converteix els nostres carrers i places en un espai de memòria viva, de cultura popular i d’emoció col·lectiva”, remarca.
Plaça històrica
Gisbert recorda que “Solsona és una de les places històriques del Corpus català i conserva un patrimoni festiu excepcional, reconegut com a patrimoni d’interès nacional”. El regidor de Cultura, Albert Colell, confia que, malgrat la calor, “la gent se sentirà interpel·lada a sortir al carrer”. Igualment, convida “els visitants a descobrir, gaudir i respectar el Corpus de Solsona”.
El programa d’enguany incorpora dues cites musicals destacades de factura solsonina. D’una banda, el divendres 5 de juny a les vuit del vespre, Eduard Gener presentarà el seu sisè treball discogràfic, Cardener (Jezz Records, 2026), al teatre comarcal. La seva proposta passa per aplegar músics i públic dalt de l’escenari en una experiència de petit format que s’enregistrarà. Les entrades es poden adquirir en línia al web Entradessolsones.com.
I diumenge a les sis de la tarda, Marc Anglarill celebrarà els seus quinze anys damunt dels escenaris amb un concert d’entrada lliure a la plaça del Camp acompanyat de la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes.
Albert Colell subratlla l’oferta musical vinculada a la festa: “Ja s’ha consolidat l’actuació posterior a la roda de foc per amenitzar la nit de dissabte”. A més, destaca les actuacions de Gener i Anglarill: “És de justícia que els nostres artistes puguin tenir un espai a casa seva per compartir el seu repertori amb tots nosaltres”.
El programa del Corpus es pot consultar al web Solsonalafesta.cat i es pot descarregar sencer aquí. L’Ajuntament també n’edita un tiratge limitat de cent exemplars en paper, que es podran recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La coberta del programa, obra del solsoní Jaume Cuadrench, enguany posa el focus en la figura de l’Antonio Rico, el genet de la mulassa. A més dels actes estrictament vinculats a la festa, aquesta publicació inclou la programació cultural prevista a la ciutat fins a Sant Joan.