L’església del Cor de Maria de Solsona acull la força de The River Troupe Gospel en un concert interactiu

L’espai de l’església del Cor de Maria, a Solsona, es va transformar en punt de trobada per al gòspel el passat diumenge 24 de maigal migdia. L’arribada de The River Troupe Gospel —procedent de Sallent— va mobilitzar una gran quantitat de persones; el temple es va omplir del tot, evidenciant la fascinació local per aquest gènere musical. El públic, amb molts aficionats habituals, va presenciar una proposta marcada per la intensitat i dinamisme de l’actuació. L’ambient, festiu i col·lectiu, va impregnar tota la sessió. No van faltar moments d’interacció, ni tampoc la sensació d’un esdeveniment compartit.
Història i composició de The River Troupe Gospel
L’any 2010 marca el naixement d’aquest conjunt, que sorgeix a partir de la coral La Troupe del Riu. Avui, una seixantena de veus formen The River Troupe Gospel
; els membres provenen de municipis diversos del Bages
, de Barcelona
, i també de Solsona
. Al llarg dels anys, la formació ha visitat múltiples poblacions catalanes i ha estat present a sales destacades com el Kursaal
de Manresa, que van emplenar el 2015. Entre les col·laboracions, sobresurten noms com Rebeka Brown i Deudeveu. La direcció queda en mans de Vicen Alfonso i Jaume Riu. Pel que fa als músics: Jaume Riu s’encarrega del piano, Aleix Serra de la bateria, Clara Oliveres de la guitarra i Iris Abancó assumeix el baix.
Funcionament del concert i repertori
El concert a Solsona
es va organitzar amb accés de taquilla inversa, una fórmula que dona llibertat als assistents per escollir la seva aportació. El repertori triat pel conjunt s’articula al voltant del gòspel actual i de clàssics de la música popular, sempre amb un enfocament rítmic i contemporani. La celebració recent del quinzè aniversari al Teatre Kursaal reforça la posició de The River Troupe Gospel
com una de les agrupacions amb més presència dins el gòspel de la Catalunya Central.