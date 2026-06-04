04 de juny de 2026

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Cultura i Mitjans

L’església del Cor de Maria de Solsona acull la força de The River Troupe Gospel en un concert interactiu

El grup sallentí connecta amb el públic solsoní amb un espectacle ple de participació

  • The River Troupe Gospel a Solsona -
  • The River Troupe Gospel a Solsona -
  • The River Troupe Gospel a Solsona -

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Publicat el 04 de juny de 2026 a les 09:23

L’espai de l’església del Cor de Maria, a Solsona, es va transformar en punt de trobada per al gòspel el passat diumenge 24 de maigal migdia. L’arribada de The River Troupe Gospel —procedent de Sallent— va mobilitzar una gran quantitat de persones; el temple es va omplir del tot, evidenciant la fascinació local per aquest gènere musical. El públic, amb molts aficionats habituals, va presenciar una proposta marcada per la intensitat i dinamisme de l’actuació. L’ambient, festiu i col·lectiu, va impregnar tota la sessió. No van faltar moments d’interacció, ni tampoc la sensació d’un esdeveniment compartit.

 

 

  • The River Troupe Gospel a Solsona

 

Història i composició de The River Troupe Gospel


L’any 2010 marca el naixement d’aquest conjunt, que sorgeix a partir de la coral La Troupe del Riu. Avui, una seixantena de veus formen The River Troupe Gospel; els membres provenen de municipis diversos del Bages, de Barcelona, i també de Solsona. Al llarg dels anys, la formació ha visitat múltiples poblacions catalanes i ha estat present a sales destacades com el Kursaal de Manresa, que van emplenar el 2015. Entre les col·laboracions, sobresurten noms com Rebeka Brown i Deudeveu. La direcció queda en mans de Vicen Alfonso i Jaume Riu. Pel que fa als músics: Jaume Riu s’encarrega del piano, Aleix Serra de la bateria, Clara Oliveres de la guitarra i Iris Abancó assumeix el baix.

 

 

  • The River Troupe Gospel a Solsona

 

Funcionament del concert i repertori


El concert a Solsona es va organitzar amb accés de taquilla inversa, una fórmula que dona llibertat als assistents per escollir la seva aportació. El repertori triat pel conjunt s’articula al voltant del gòspel actual i de clàssics de la música popular, sempre amb un enfocament rítmic i contemporani. La celebració recent del quinzè aniversari al Teatre Kursaal reforça la posició de The River Troupe Gospel com una de les agrupacions amb més presència dins el gòspel de la Catalunya Central.

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