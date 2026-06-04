Solsona reuneix de nou The Foten Soroll a l'Sputnik per Corpus

La Sala Sputnik de Solsona obrirà les portes aquest divendres a una nova convocatòria del concert anual de The Foten Soroll durant la celebració de Corpus. El conjunt, fundat cap a finals dels anys seixanta, suma ja gairebé seixanta anys d’activitat continuada. Manté intacta la connexió amb el rock i el pop clàssic, tornant a portar a l’escena grans temes dels seixanta i setanta. L’acte, que figura com a fix dins el calendari cultural de la ciutat, tindrà inici a les 22.00 h. L’accés serà gratuït, fet que el transforma en espai de reunió per a qui vol reviure melodies icòniques o per qui s’estrena en directe amb aquests clàssics que han deixat empremta en la música moderna.
Formació intergeneracional de The Foten Soroll
L’equip actual de The Foten Soroll presenta una estructura intergeneracional. Hi conviuen membres fundadors amb descendents directes i, aquest any, també un net. Aquesta barreja aporta simultàniament frescor i coneixement acumulat, imprimint un moviment nou als concerts. El resultat: una energia revitalitzada i una fidelitat persistent a l’estil original, més de cinquanta-nou anys després. Participen a l’edició d’enguany Joan Badia als teclats, Joan Tarrés a la bateria, Pere Bonet al baix, Dani Solé com a veu principal, Eladi Sánchez i Jaume Sánchez a les guitarres i les veus, Núria Bonet a la veu i percussió, i la trompeta recau en Quirze Abella i Marc Viladrich Bonet. Aquesta incorporació marca el debut de la tercera generació dins del projecte.
Repertori i experiència musical del concert
Durant la nit, es presentaran obres cèlebres de formacions com The Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan, The Eagles, Eric Clapton, Status Quo, Tina Turner, Oasis o Green Day. S’han triat peces que han estat referents en diferents èpoques. El programa, farcit de referències reconeixibles, cerca connectar amb assistents de totes les edats, des dels que volen recuperar sons d’altres dècades fins als que prefereixen veure’ls per primer cop. L’organització informa que el concert representa una oportunitat per escoltar en viu temes que han influït diverses generacions. L’entrada és gratuïta i l’esdeveniment queda definit per la suma entre celebració musical i continuïtat generacional de The Foten Soroll.