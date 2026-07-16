Llamps provoquen focs a zones aïllades del Solsonès i l'Alt Urgell

Les tempestes, avançant des de l’oest, han descarregat llamps sobre el Solsonès i l’Alt Urgell. Els efectes han estat immediats: focs sorgits en indrets on l’accés és complicat. Les primeres informacions del matí assenyalen que els Bombers han intervingut en dues situacions a Odèn, així com en una altra a Ogern. S’ha requerit la presència de mitjans aeris per poder identificar i atacar amb rapidesa les flames, especialment en punts on les vies convencionals no arriben. “s'han rebut diversos avisos de focs de llamp a la zona del Pirineu i Prepirineu.”
Accions dels Bombers davant incendis en àrees d’accés limitat
A Odèn, “s'ha vist un d'aquests incendis a les 9.33 hores, que ara mateix ja es troba en fase de control.” Paral·lelament, “a Odèn mateix se n'ha avisat d'un altre a les 11.51, prop de la carretera L-401.” L’equip d’emergències ha desplegat dues dotacions a cada incident. Aquesta resposta ràpida ha estat crucial per contenir les flames en escenaris hostils, amb el suport d’unitats aèries per monitorar i intervenir a temps real.
Coordinació de recursos a Odèn i Ogern
A l’Alt Urgell, en el terme d’Ogern, “a l'Alt Urgell, a Ogern, també s'ha detectat una columna de fum procedent d'un llamp, que també ha estat controlada des de l'aire pels Bombers.” La col·laboració entre els dispositius a terra i aire ha fet possible limitar els danys i tallar l’expansió del foc durant un matí marcat per la intensitat elèctrica i les dificultats derivades del relleu.