Gerard Viladrich, medalla de bronze sub-23 al Campionanat d’Espanya de duatló cross en la categoria èlit

Gerard Viladrich va competir dins de la categoria èlit a les proves de duatló i triatló cross. El dissabte 25 va pujar al podi a l’aconseguir el bronze sub-23 en la prova de duatló cross, dins de la categoria èlit i una meritòria novena posició en el classificació general.
La prova de duatló cross consistia en una cursa a peu de 6 km seguida de 25 km de BTT i una última cursa a peu de 3 km; un recorregut tècnic i dur als voltants del pantà del Perdiguero i del riu Cidacos.
En la prova de triatló, també dins de la categoria èlit, va obtenir una excel·lent desena posició sub-23 i divuitena en la classificació general èlit.
Aquests resultats representen un pas endavant en la seva trajectòria esportiva i confirmen un salt qualitatiu dins la categoria èlit, amb unes actuacions de gran nivell. Aquesta classificació li permetrà participar l’any 2027 en els Campionats d’Europa de duatló Cross en la categoria èlit que es realitzaran a Calahorra.
En aquest campionats el seu club, Club Prat Triatlo 1994, sota la direcció de l’entrenador Vicens Castella, també van obtenir com equips grans resultats en el Campionat d’Espanya amb podis en tres categories de club i diversos podis en GGEE.
Moltes felicitats Gerard !