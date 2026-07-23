La celebració de «La Roja» colapsa Solsona

Diumenge passat, tant bon punt va finalitzar el partit entre Espanya i Argentina, desenes de vehicles i aficionats van sortir al carrer per celebrar el títol. Malgrat ja ser ben passada la mitjanit, els clàxons i la cridòria de celebració van sacsejar la tranquil·litat de la nit solsonina. L'afició es va concentrar a la Plaça del Camp, provocant un autèntic embús de vehicles amb les banderes espanyoles. Val a dir que no es va registrar cap incident greu i la festa és va desenvolupar sense accidents.