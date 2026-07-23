23 de juliol de 2026

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La celebració de «La Roja» colapsa Solsona

Esports

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 09:44

Diumenge passat, tant bon punt va finalitzar el partit entre Espanya i Argentina, desenes de vehicles i aficionats van sortir al carrer per celebrar el títol. Malgrat ja ser ben passada la mitjanit, els clàxons i la cridòria de celebració van sacsejar la tranquil·litat de la nit solsonina. L'afició es va concentrar a la Plaça del Camp, provocant un autèntic embús de vehicles amb les banderes espanyoles. Val a dir que no es va registrar cap incident greu i la festa és va desenvolupar sense accidents.

Ramon Estany
  • Celebració de La Roja a Solsona -
Ramon Estany
  • Celebració de La Roja a Solsona -
Ramon Estany
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  • Celebració de La Roja a Solsona -
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