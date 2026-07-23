Diumenge passat, tant bon punt va finalitzar el partit entre Espanya i Argentina, desenes de vehicles i aficionats van sortir al carrer per celebrar el títol. Malgrat ja ser ben passada la mitjanit, els clàxons i la cridòria de celebració van sacsejar la tranquil·litat de la nit solsonina. L'afició es va concentrar a la Plaça del Camp, provocant un autèntic embús de vehicles amb les banderes espanyoles. Val a dir que no es va registrar cap incident greu i la festa és va desenvolupar sense accidents.
La celebració de «La Roja» colapsa Solsona
Esports
ARA A PORTADA
-
-
Societat El Consell Comarcal del Solsonès obre procés selectiu per a tècnic superior de cultura i fires Ramon Estany Montanyà
-
Successos Un jove de 19 anys identificat per incendi intencionat a Pinell del Solsonès Ramon Estany Montanyà
-
Cultura i Mitjans Solsona repara el deute històric amb el mestre Gaietà Ripoll en el bicentenari de la seva execució Redacció
-
Societat El Sindicat d'Habitatge del Solsonès exposa situacions irregulars als pisos de protecció oficial del carrer Alcalde Moles Redacció | Sindicat d'Habitatge del Solsonès
- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 09:44
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
- Celebració de La Roja a Solsona -
- Ramon Estany
Et pot interessar
- Esports La Port del Comte Skyrace: mig miler de corredors, un cim ple d'emoció i una estrena per recordar
- Esports Els bars i restaurants de Solsona fan ple amb la final del Mundial
- Esports Les piscines municipals de Solsona desafien els nedadors a la 43a Hora de Resistència
- Esports El Club de Bitlles Olius celebra la tradicional Tirada Nocturna
- Esports La solsonina Emma Andreu puja al més alt del podi amb la selecció catalana al Campionat d’Espanya Escolar de BTT
- Esports Solsona dona el tret de sortida a les 24 Hores de Futbol Sala amb inscripcions actives per l’edició número quaranta