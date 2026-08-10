Olius obté resultats destacats en diversos tornejos de bitlles durant un cap de setmana intens

El Club de Bitlles Olius ha completat un cap de setmana d’activitat intensa. Diversos membres i equips han participat en un seguit de proves i tornejos. Divendres, durant la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys, els jugadors d’Olius van ocupar els primers llocs en categoria infantil: l’Aran Badia i el Quirze Pellicer encapçalaven la classificació, amb la presència de Martí Bessa, procedent de l’Arcada de Sant Llorenç, com a tercer membre del pòdium. En la categoria de Federats, Joan Serra va liderar el grup, seguit de José Luis Carnerero i Jaime Fenoy, respectivament. El nombre total d’inscrits en totes les categories va ser de seixanta-cinc participants.
Participació en el torneig de Sant Salvador de Guardiola
Dissabte, el Club de Bitlles Olius es va desplaçar fins a Sant Salvador de Guardiola per disputar-hi el torneig amb dues formacions. El conjunt A va aconseguir la primera posició; el B es va situar quart en una llista de vint-i-quatre equips. En la competició individual femenina, l’Ainhoa Ojeda va assolir la segona plaça, mentre que el Quirze Pellicer va destacar entre la categoria infantil amb el triomf. Aquestes fites van evidenciar l’alt nivell que manté Olius dins la disciplina de les bitlles.
Èxits en el torneig de bitlles a la platja
La jornada de diumenge va portar una nova cita: el torneig de bitlles a la Platja. L’Aran Badia, Jaime Fenoy i Mariona Trullols van obtenir posicions de pòdium. També diumenge, a Sant Miquel de Balenyà, l’equip d’Olius va resultar vencedor d’una prova amb vint equips. En l’àmbit individual, Dolors Cots va ser reconeguda com la millor tiradora del torneig.