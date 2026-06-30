Sant Llorenç de Morunys acull la cloenda de la Lliga de Bitlles del Solsonès 2025/26

Les pistes municipals de bitlles de Sant Llorenç de Morunys han estat l’escenari de la jornada de cloenda de la Lliga de Bitlles del Solsonès 2025/26, posant punt final a la 17a edició d’aquesta competició comarcal organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès.
El torneig ha comptat amb una molt bona participació en totes les categories, amb esportistes infantils, sèniors i super-sèniors, consolidant-se com una cita esportiva de referència dins l’àmbit de les bitlles tradicionals al territori.
En l’àmbit esportiu, els guanyadors del torneig han estat Quirze Pellicer en categoria infantil, Marisa Díaz en sènior femenina i José Ruiz en sènior masculina.
Pel que fa a la classificació final de la lliga, el podi ha estat encapçalat per l’equip Olius Groc, que s’ha proclamat campió, seguit d’Olius Negre com a subcampió i de l’Arcada, que ha completat la tercera posició.
En les classificacions individuals de la temporada, els primers classificats han estat Quirze Pellicer (infantil), Dolors Cots (sènior femenina), Jordi Feliubadaló (sènior masculina), Carme Canals (super-sènior femenina) i Joan Serra (super-sènior masculí).
Durant la competició, Dolors Cots ha estat l’única esportista capaç d’assolir una puntuació de 90, una fita destacada de la present edició de la lliga.
L’acte de lliurament de trofeus ha comptat amb la presència de la consellera comarcal d’Esports, Isabel Pujol, que ha participat en el reconeixement als equips i esportistes guardonats.
Des del Consell Comarcal del Solsonès es valora molt positivament la participació i el desenvolupament d’aquesta 17a edició de la Lliga de Bitlles, així com s’agraeix a l’equip de l’Arcada i a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, amfitrions del torneig.