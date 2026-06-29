Solsona homenatja els conjunts campions del Futbol Base Solsona Arrels en una cerimònia oficial

L’Ajuntament de Solsona ha celebrat una recepció oficial als conjunts infantil S14 i benjamí S10 del Futbol Base Solsona Arrels, posant així punt final a una temporada destacada. Les plantilles han conclòs el curs com a campiones de lliga: l’infantil ha pujat a primera divisió; el benjamí, a la categoria preferent. El reconeixement s’ha estès a l’esforç sostingut, la col·laboració entre membres i el compromís compartit. No només jugadors i jugadores hi tenen part, també tècnics, la junta i les famílies han quedat reflectides en aquests resultats. El regidor d’Esports, Joan Parcerisa, i l’alcaldessa, Judit Gisbert, han posat l’accent en el fet que el futbol base incorpora aprenentatges més enllà del marcador, afirmant que els valors i les experiències adquirides, tant dins com fora del camp, configuren el guany veritable.
Temporada d’èxits i reconeixement oficial
A la trobada, Gisbert ha insistit que la celebració d’aquests darrers dos anys posa de manifest que, darrere el FBSA, "hi ha un projecte esportiu sòlid, una bona feina dels equips tècnics i de la junta i el suport incondicional de les famílies". Els entrenadors Hug Plans i Núria Serra han volgut destacar el paper de les famílies, mostrant agraïment per la seva dedicació i constància durant la temporada. El president Francesc Pujol ha subratllat l’excepcionalitat del doble títol, tot remarcat que aquest serà el darrer assoliment sota la denominació Futbol Base Solsona Arrels, ja que la propera temporada tots els conjunts competiran sota la marca @cfsolsona.
La cerimònia institucional ha fixat l’atenció en la regularitat i el compromís exhibits per la comunitat esportiva. Gisbert ha insistit en el pes dels valors assolits i en la solidesa del projecte col·lectiu que dona estructura al club. Ha quedat clar que el treball conjunt de tècnics, junta i famílies ha estat fonamental en els èxits esportius i en la trajectòria educativa dels jugadors més joves. El reconeixement s’ha clos amb una felicitació compartida per una temporada memorable.