Solsona dona la nota aquest estiu amb una vintena de cites musicals per a tots els públics

L’estiu tornarà a sonar a la capital del Solsonès amb una nova edició del programa Solsona dona la nota, que enguany arriba a la vint-i-quatrena edició amb una programació que brinda prop d’una vintena de propostes musicals entre el 3 de juliol i el 22 d’agost.
El programa d’aquest estiu, tal com destaca el regidor de Cultura, Albert Colell, “continua fidel a la fórmula que el fa popular: la diversitat de gèneres, la combinació d’artistes consolidats amb formacions locals, la gratuïtat en la majoria de propostes i les entrades a preus simbòlics”.
La programació s’obrirà el 3 de juliol amb el 46è Cicle de concerts d’estiu, organitzat conjuntament per l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura. Com a novetat, aquesta edició amplia el calendari amb un quart concert, programat el 21 d’agost.
El primer recital anirà a càrrec d’Albert Guinovart i la Cobla Marinada, amb una proposta al teatre comarcal que fusiona cobla i piano amb obres del mateix Guinovart, Marc Timón i George Gershwin. No hi faltaran les cançons del musical Mar i cel, un dels grans èxits del compositor i pianista. Les entrades, al preu de 5 euros, ja es poden adquirir a l’aplicació Solsona 24/7, a la plataforma https://portal.wetown.app/solsona/tickets i a la taquilla el mateix dia del concert.
‘Berlín, París, Solsona’
El 10 de juliol, també al teatre comarcal i amb entrada gratuïta, serà el torn de l’Orquestra Jezz Club, que estrenarà l’espectacle Berlín, París, Solsona. Aquesta producció solsonina dirigida per Javier Juanco amb seu al Jezz Club fa un recorregut per la música popular europea dels anys previs i posteriors a la Segona Guerra Mundial, des del cabaret berlinès fins a la chanson francesa i el jazz manouche, amb arranjaments originals creats expressament per a la formació.
El cicle continuarà el 31 de juliol amb Lluís Coloma Trio & Blue Lou Marini. El pianista barceloní, una de les figures destacades del blues i el boogie-woogie a escala internacional, compartirà escenari amb el mític saxofonista dels Blues Brothers, Blood, Sweat & Tears i James Taylor en un concert carregat d’energia que combinarà composicions pròpies amb grans clàssics del gènere.
La cloenda del Cicle de concerts d’estiu s’estirarà fins al 21 d’agost amb Una nit a l’òpera, una producció de Camerata Granados dirigida per Pau Romero-Andreu. L’espectacle reunirà les sopranos Tània Matas i Ana Arias i el baríton Iago Garcia per interpretar algunes de les àries més emblemàtiques del gènere líric a partir d’un recorregut per obres de compositors com Verdi, Mozart, Rossini, Bizet, Délibes o Offenbach.
Cap de setmana jove
Més enllà del Cicle de concerts d’estiu, Solsona dona la nota inclou altres propostes ja consolidades dins l’agenda estival de la ciutat. El Cap de setmana jove, organitzat per Joventut Solsonina el 18 de juliol, arribarà amb les actuacions del solsoní Marc Anglarill, Oxigen Band i el DJ de Flaix FM Sergi Domene. Tota la informació d’aquest cap de setmana s’actualitzarà al compte de l’organització a Instagram (@joventutsolsonina).
Un clàssic insubstituïble de l’agenda musical estiuenca són les revetlles dels dissabtes a la nit la plaça del Camp. Entre el 4 de juliol i el 22 d’agost, actuaran formacions i músics com Stresband, el Duo Caramelo, Joan Vilandeny o Elisabeth Majoral. Igualment, l’estiu arriba amb quatre ballades de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, repartides entre els mesos de juliol i agost, cadascuna en una plaça diferent del nucli antic.
La programació de Solsona dona la nota té la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura. El programa es pot descarregar en línia aquí: https://www.ajsolsona.cat/documents/programes-dactivitats-puntuals/solsona-dona-la-nota-2026/