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Cultura i Mitjans

Nina da Lua porta a Solsona l'exposició «La màgia et brolla des de dins»

Nina da Lua porta a L'Artesana una exposició de textos, flors premsades i fotografies de natura inspirada en el llibre 'Magha'. Es pot visitar fins al 30 d’agost

  • Imatge promocional

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juny de 2026 a les 07:45

L’espai expositiu de L’Artesana de Solsona acull fins al 30 d’agost l’exposició La màgia et brolla des de dins, de l’artista i escriptora Nina da Lua. La proposta parteix del llibre Magha, publicat el 2025, i convida el visitant a endinsar-se en un univers on la natura i el món interior es relacionen de manera subtil.

La mostra reuneix textos manuscrits, flors premsades, fotografies de natura i paraules evocadores que configuren un recorregut sensitiu i introspectiu. A través de conceptes com els cicles vitals, la intuïció o la manifestació, l’autora transforma el contingut del llibre en una experiència expositiva que apel·la a la reflexió personal.

A més de les diferents composicions artístiques, l’exposició incorpora propostes d’exploració intuïtiva perquè cada visitant pugui establir el seu propi diàleg amb l’obra.

Nascuda el 1979, Nina da Lua ha desenvolupat una trajectòria vinculada a la poesia, la natura i el creixement personal. És autora de diversos llibres, entre els quals El bes a Klimt, Fluir és florir, Hogar Invisible i Magha, i combina l’escriptura amb la fotografia i la creació floral.

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