Sant Climenç de Pinell es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Joan 2026

Sant Climenç de Pinell, al municipi de Pinell de Solsonès, celebrarà la seva Festa Major de Sant Joan 2026 amb un programa d’actes que manté l’essència de la tradició i la vida de poble, amb activitats repartides entre el diumenge 21, el dimarts 23 i el dimecres 24 de juny.
Els actes començaran el diumenge 21 de juny a les 18.30 h amb la sortida per anar a buscar el pi, un dels moments més característics de la festa. Després, els participants podran recuperar forces en una trobada que donarà el tret de sortida a la celebració.
El dimarts 23 de juny, vigília de Sant Joan, tindrà lloc el Sopar de Festa Major a les 21 h a la sala polivalent. Hi haurà servei de bar i les persones interessades s’hi podran apuntar fins al 18 de juny, avisant qualsevol membre de la comissió o bé escrivint al correu electrònic associacioveinespinell@gmail.com.
La jornada principal arribarà el dimecres 24 de juny, diada de Sant Joan. A les 12 h se celebrarà la Missa solemne, i en sortir hi haurà repic de campanes, benedicció i repartiment del pa. A les 13 h tindrà lloc l’aixecada del pi, un dels moments més esperats i emblemàtics de la Festa Major.
A la tarda, a les 19 h, la festa continuarà amb el Ball de Festa Major a càrrec del Dúo Caramelo, també a la sala polivalent. Durant el ball hi haurà servei de bar, entrepans de botifarra i una gran rifa a la mitja part.
La Festa Major de Sant Joan de Sant Climenç de Pinell compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i vol tornar a ser un espai de trobada per mantenir viva la tradició, la convivència i l’esperit festiu del poble.