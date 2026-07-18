Territori de Masies organitza la 2a Festa de la Coberta per celebrar la collita i la cultura del blat

Després de la bona acollida de la primera edició, la proposta torna amb nous continguts i amb més motius de celebració. Enguany, la jornada posa l’accent en la segona collita de les varietats antigues de cereal conreades per les sòcies agràries, així com en l’èxit de la campanya de
mecenatge que ha fet possible impulsar el projecte de molí fariner i obrador cooperatiu.
La Festa de la Coberta recupera simbòlicament el moment tradicional en què, un cop acabada la sega, es celebrava a les eres de les cases o als camps. En aquest sentit, la jornada es planteja com un espai de trobada entre cultura, territori i alimentació, combinant divulgació, experiència gastronòmica i expressió popular.
El programa començarà a les 18 h amb l’obertura de la jornada i una mostra de varietats antigues de blat i farines. A les 18.30 h tindrà lloc un acte d’agraïment a les persones que han participat en la campanya de mecenatge. A partir de les 19 h, les sòcies agràries compartiran la collita d’enguany i presentaran les característiques, usos i propietats de diverses varietats antigues de blat i les farines corresponents.
La jornada culminarà amb un sopar a la fresca, elaborat amb productes de proximitat i pa fet amb farina ecològica de Territori de Masies, i continuarà amb una sobretaula de cançons populars i de batre.
Amb aquesta iniciativa, Territori de Masies continua treballant per preservar i dinamitzar el mónrural del Baix Solsonès, apostant per un model basat en la cooperació, la sostenibilitat i la valorització dels recursos locals.
Programa de la jornada:
18 h: Obertura i mostra de varietats antigues de blat i farines
18.30 h: Acte d’agraïment de la campanya de mecenatge
19 h: Trobada amb sòcies agràries i presentació de varietats antigues
20.30 h: Sopar a la fresca amb productes de proximitat
Tot seguit: sobretaula de cançons populars i de batre
De la terra en vivim, de la terra en mengem.