Jezz Club programa tres cites de jazz, cançó d'autor i guitarra clàssica al Celler del Miracle aquest juliol

El Celler del Miracle, al peu de la vella casa dels monjos a Riner (Solsonès), reserva el juliol per a tres actuacions impulsades pel Jezz Club. Aquesta oferta de concerts s’ha fixat per als dissabtes a partir de les 19.00, i reuneix figures destacades en jazz, cançó d’autor i guitarra clàssica. L’agenda coincideix amb l’inici del període estival i vol donar valor als espais històrics del celler, projecte local amb deu anys de trajectòria dedicat a la producció de vins al mateix indret. Cadascuna de les sessions preveu una pausa breu. Un moment pensat per facilitar la trobada entre assistents. Durant aquest interval, qui ho desitgi podrà tastar els vins de la finca mentre escolta la música.
Inici del cicle de concerts: jazz manouche amb Maria Pascual i Neter Calafati
El primer dissabte de juliol, dia 4, es presenta la vocalista Maria Pascual, que ja havia passat pel mateix cicle la tardor anterior, aquesta vegada acompanyada pel guitarrista italià Neter Calafati. El repertori triat gira al voltant del jazz manouche, estil estretament vinculat a París i amb caràcter melòdic que acompanya el vi sense estridències. La programació descriu aquest concert com un dels més rellevants del cicle, destacant l’aportació dels músics participants.
El dissabte següent, 11 de juliol, arriba el moment per a un dels compositors catalans amb més recorregut, però sovint allunyat del gran públic, Eduard Canimas. En aquesta sessió es podrà accedir a un repertori que transita del rock a la cançó espiritual, amb peces com Sagrat Cor, directament connectades amb la filosofia del Miracle. Aquella mateixa tarda, a les 17.30, la finca acollirà la presentació del vi dels Àngels, considerat exclusiu dins la seva gamma. Les entrades ja es poden aconseguir a través de la plataforma online habitual, amb preus que varien segons sigui soci, entrada general o a taquilla.
Cloenda amb guitarra clàssica: Maria Ribera i el llegat d’Emili Pujol
El darrer concert tindrà lloc dissabte 25 de juliol i porta a l’escenari la guitarrista Maria Ribera, originària de Guissona i vinculada a la tradició de l’històric músic lleidatà Emili Pujol. Aquesta cloenda es defineix com a significativa per la continuïtat interpretativa i per l’expertesa de Ribera en el repertori de Pujol, referent destacat de la guitarra clàssica a Ponent. L’actuació de Ribera subratlla el caràcter patrimonial i la funció cultural del cicle, donant visibilitat als creadors locals i a la música feta a Catalunya.
Música, patrimoni i gastronomia local: objectius del cicle estiuenc
Els organitzadors remarquen que els concerts de juliol són una ocasió per gaudir tant de la música com del patrimoni arquitectònic del Miracle, i a la vegada promouen el contacte amb autors i intèrprets d’aquí. La proposta estiuenca aposta pel producte de proximitat, la conservació patrimonial i la promoció de músics emergents. El programa inclou igualment la possibilitat de degustar vins elaborats al celler, amb l’objectiu de teixir vincles entre la cultura i la gastronomia de la zona.