Tornen els contacontes als barris de Solsona tots els divendres de juliol

Freqüència de barri, la programació estiuenca de contacontes als barris de Solsona, celebrarà aquest juliol la seva sisena edició, consolidada com una de les propostes familiars més esperades de l’estiu. Organitzada per la regidoria de Drets Socials, a través dels Serveis Socials, i la Biblioteca Carles Morató, l’activitat oferirà cinc sessions gratuïtes cada divendres a les set de la tarda en un indret diferent de la ciutat.
La iniciativa té per objectius apropar la cultura als barris, fomentar el moviment entre els veïnats, despertar l’interès pels contes i la lectura entre els infants i les seves famílies i, alhora, acostar els serveis de la Biblioteca Carles Morató a tota la població.
La primera sessió serà el 3 de juliol al barri de Torregassa (placeta del carrer de J.V. Foix amb Alcalde Moles), amb Mon Mas, que convidarà el públic a desafiar la por de la mà de contes de bruixes, obres i monstres. El 10 de juliol, a la pista poliesportiva del barri de la Creu de Sant Joan (la Cissa), Roser Serra presentarà històries que giren entorn de la convivència i els vincles entre les persones. El 17 de juliol serà el torn de Sherezade Bardají, al parc infantil de la Cabana del Geli, amb una proposta sobre un protagonista que vola sense tenir ales.
El 24 de juliol, al costat del parc infantil del Camp del Molí, el narrador Carles Alcoy explicarà relats de bèsties i animalons. Finalment, el 31 de juliol al barri de la Plana, Patrícia McGill portarà contes arrugats, peripècies que passen d’àvies a mares i filles i que creuen boscos, mars i muntanyes. En cas de pluja, les sessions es traslladaran a la biblioteca Carles Morató.
Amb passaport
Els contacontes s’adrecen a infants nascuts entre els anys 2014 i 2023 i a les seves famílies. Com en les darreres edicions, els participants podran recollir un passaport a la biblioteca o bé a les primeres sessions de contacontes. A cada activitat se’ls segellarà i, un cop completat, l’hauran de retornar a la biblioteca abans del 5 d’agost.
Els infants que hagin assistit, com a mínim, a tres sessions entraran en el sorteig de dos obsequis: unes entrades al Tibidabo per a quatre persones —dos adults i dos infants— i un lot de llibres. El sorteig es farà el 6 d’agost i es comunicarà directament als infants guanyadors.
La bona acollida de les edicions anteriors confirma la consolidació d’aquesta proposta dins l’agenda estiuenca de les famílies solsonines. L’any passat, Freqüència de barri va congregar una mitjana de més de vuitanta assistents a cada sessió, una participació que referma l’interès per una activitat que combina cultura, lectura i convivència als espais públics dels barris.