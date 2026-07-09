Els ajuts municipals de Cultura de Solsona enguany donen suport a quatre iniciatives

Enguany s’acolliran als ajuts de Cultura de l’Ajuntament de Solsona un total de quatre projectes presentats per l’Orquestra Patinfanjàs, l’Associació Diables La Xera i Jove Ballet Solsoní i per un solsoní a títol particular. La Junta de Govern Local ja n’ha aprovat la concessió, amb un total de 6.000 euros, a l’espera de repartir 1.000 euros més entre festes de barri.
Tot i que les bases reguladores preveuen subvencionar fins a dues entitats amb un màxim de 2.000 euros cadascuna, en aquesta edició s'ha valorat ampliar-ne el nombre a tres, ja que l’import global de les sol·licituds presentades no supera la partida pressupostària disponible.
L'Orquestra Patinfanjàs rebrà 2.000 euros per a l’organització d’un concert commemoratiu del seu 50è aniversari, programat per al novembre a la sala polivalent. Es planteja com un acte de gran format sobre la història de l’orquestra i la seva projecció futura en què participaran nombrosos músics i formacions musicals de la ciutat.
Tallers pedagògics de La Xera
L'Associació de Diables La Xera obté una subvenció de 1.260 euros per desenvolupar un projecte educatiu i de sensibilització adreçat a l’alumnat de primària que, mitjançant tallers, promourà un ús segur, responsable i conscient de la pirotècnia. L’ajut sufragarà material pedagògic, equips de protecció i fulletons.
Així mateix, el Jove Ballet Solsoní percebrà 710 euros per a la producció de l’espectacle de dansa Nèktar, representat en dues ocasions al teatre comarcal. Va ser un muntatge que viatjava des de la innocència de la infància fins a la força de la joventut i l’experiència de la maduresa amb coreografies de Fina Comas que combinaven dansa clàssica, amb contemporània i jazz.
Introducció de l’Home dels Nassos
Pel que fa a la línia destinada a persones físiques, aquest any s’atorguen 2.000 euros a Miquel Pérez Chimeno per implantar a Solsona la tradició de l’Home dels Nassos. El projecte passa per crear un capgròs que es passejarà acompanyat d’una xaranga el 31 de desembre. La voluntat de la iniciativa és introduir aquest personatge en el calendari festiu local amb una celebració pròpia de la tradició popular associada a l’imaginari infantil i contribuir, alhora, a la dinamització comercial de la ciutat per festes.
En total, els ajuts aprovats ascendeixen a 5.970 euros. Aquesta convocatòria de la regidoria de Cultura reserva, igualment, 1.000 euros per donar suport a les festes de barri. Els seus organitzadors poden presentar la sol·licitud fins al 31 d’octubre, un termini que es va ampliar en aquesta edició per facilitar-ne la tramitació, atès que la majoria d’aquestes celebracions es concentren els mesos d’estiu.
Aquestes subvencions de Cultura es conceben com una eina per impulsar iniciatives culturals diverses, reforçar la col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit associatiu i incentivar tant nous projectes com propostes puntuals que contribueixen a enriquir el patrimoni i l’oferta cultural de Solsona.