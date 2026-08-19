Séptimo A retorna als escenaris

Vuit anys després d'haver dit adéu als escenaris, el grup Séptimo A torna a penjar-se els instruments. La cita tindrà lloc dissabte 29 d'agost a la festa del Bar Castell, on la banda actuarà com a cap de cartell d'una de les festes més esperades de l'estiu.
Aquest retorn puntual coincideix amb el desè aniversari de la publicació de Mundo Normal, el disc que va consolidar el so del grup. Séptimo A, coneguts per la seva combinació de festivitat, ska melòdic, contundència i una marcada "personalitat rural", tornaran a fer sonar en directe els himnes que van acompanyar nits de festa sense fi.
Sota el lema «És l'hora d'anar-hi», i fidels a l'esperit d'energia, festa i complicitat que sempre els ha definit, la banda formarà part d'aquesta nit inoblidable.
La vetllada comptarà també amb les actuacions en directe de Pascual i els Desnatats i Asuntos Serios, així com el tancament festiu a càrrec de PD Unknown, garantint una jornada de gresca sense interrupcions.
El 29 d'agost... és l'hora d'anar-hi!