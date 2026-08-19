Arrenca la mitja veda de caça al Solsonès amb restriccions de captures i controls sobre les poblacions

La temporada de mitja veda s’obre aquest 20 d'agost al Solsonès i altres punts de Catalunya, permetent la caça de sis espècies d’aus migradores en mil vuitanta-nou àrees gestionades tant privadament com localment. S’aplica una restricció: quinze guatlles màxim per caçador i jornada. El calendari, que canvia segons espècie i zona, possibilita la caça a Lleida, la Cerdanya i el Solsonès cada dijous, dissabte, diumenge i festiu entre el primer i l’últim dia autoritzat; en altres territoris, tan sols es permeten quatre dies de caça. Aquest sistema de límits s’adapta a la Directiva Ocells, atenent criteris científics i evitant l’activitat durant períodes de cria.
Importància de la mitja veda per ajustar les poblacions d’ocells migradors
La mitja veda juga un paper destacat en la gestió de les poblacions d’aus migradores, just en el moment en què l’abundància d’aquestes espècies és més alta. Aquesta regulació fa possible conciliar l’activitat cinegètica amb el manteniment de la biodiversitat, de manera que les captures es fan en els intervals més adequats per no posar en risc la sostenibilitat. Els responsables insisteixen que cal respectar límits i dates fixades per preservar l’equilibri ecològic i la continuïtat de les espècies.
Espècies autoritzades i modificacions dels períodes de caça
Segons la Resolució actual publicada al DOGC, es dona via lliure a la caça de guatlla (_Coturnix coturnix_), garsa (_Pica pica_), tudó (_Columba palumbus_), colom roquer (_Columba livia_), tórtora eurasiàtica (_Streptopelia turtur_) i estornell vulgar (_Sturnus vulgaris_). Totes elles, nidificants a Catalunya i amb predomini d’individus migradors, arriben a l’època de major presència en aquestes dates. Els darrers anys, les temporades s’han ajustat per adaptar-se als moments no reproductors, seguint criteris científics que han modificat les dates habituals per protegir el període de cria.
Mesures noves de la temporada i regulació addicional
En aquesta temporada, la captura de guatlla es redueix a quinze exemplars per caçador i dia, una retallada respecte als vint de l’any passat, quedant d’acord amb la norma d’altres comunitats autònomes. Pel que fa a la tórtora eurasiàtica, s’aplica el segon Pla de gestió adaptativa: a Catalunya només es podrà caçar fins a 5.711 exemplars, exclusivament en quaranta-una àrees privades. Les captures es registraran instantàniament a través de l’aplicació mòbil oficial, ja operativa des de l’any anterior.
Resultats recents i control del conill durant l’estiu
A la campanya de mitja veda anterior, es van capturar més de 175.000 animals: entre aquests, fins a 115.000 tudons, 19.000 guatlles, 18.000 coloms roquers i 13.000 estornells. Les comarques de Lleida
lideren les captures, especialment en el cas de la guatlla. Alhora, s’amplia el control de conills durant l’estiu en municipis lleidatans, aprofitant la baixa densitat de vegetació que en facilita la localització. Tècnics del Departament i de l’empresa pública TRAGSA executaran aquestes accions, que incorporen drons per valorar l’estat i els resultats de les mesures. L’objectiu: reduir els perjudicis als conreus abans de començar la sembra.