Guixers dóna el darrer comiat a Joan Colell Solé

L'Ajuntament de Guixers ha volgut deixar constància de la trajectòria de Joan Colell Solé al servei del municipi i la Comarca en una carta que ha publicat.
Joan Colell Solé va exercir com a regidor de l'Ajuntament de Guixers durant les legislatures 1987-1991 i 1999-2003, participant activament en la vida municipal i en els projectes que van contribuir al desenvolupament del municipi.
Així mateix, durant l'any 1987 va exercir com a conseller comarcal del Solsonès, representant els interessos de Guixers en l'àmbit comarcal.
Durant la seva primera etapa com a regidor, entre els anys 1987 i 1991, va participar especialment en les gestions i contactes encaminats a afavorir la implantació d'una nova activitat industrial a Guixers. En aquest context, va realitzar visites a França, concretament a la planta de Knauf de Plâtres-Saint-Soupplets, amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'activitat de l'empresa i contribuir, mitjançant les gestions i contactes que estaven al seu abast, a fer possible la construcció de la nova fàbrica de Knauf a Guixers.
Aquest procés culminaria amb la construcció de la planta de Knauf a Guixers, inaugurada l'any 1991, una implantació industrial que ha tingut una especial rellevància per al municipi i el seu entorn.
La seva dedicació a la vida municipal es va caracteritzar també per una manera de fer basada en el diàleg, la conciliació i la voluntat d'entesa. En Joan ha estat una persona conciliadora i afable, amb una actitud propera i disposada a escoltar, qualitats que van facilitar la relació amb els veïns, les institucions i les persones amb qui va compartir responsabilitats públiques. També va exercir com a jutge de Pau des de l'any 1973 fins el 1980.
Era soci de l´Arcada (Associació de Jubilats i Pensionistes de La Vall de Lord) i tirador de Bitlles Catalanes, esport que dominava i li apasionava la seva pràctica.
Per tot això, l'Ajuntament de Guixers vol reconèixer la seva trajectòria i agrair-li la dedicació prestada al municipi, tant des de l'Ajuntament com des del Consell Comarcal del Solsonès, així com la seva contribució a les gestions que van acompanyar la implantació industrial de Knauf a Guixers.