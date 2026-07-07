Solsona amplia el cementiri amb 70 nínxols nous

L'Ajuntament de Solsona ha tret a licitació les obres de construcció d'un nou bloc de nínxols al cementiri municipal. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 27 de juliol a les dues de la tarda.
El projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, preveu la construcció d'un bloc de 70 nínxols, amb les mateixes característiques que el darrer que es va executar l’any 2014. La nova estructura estarà formada per set fileres de cinc plantes d'alçada, distribuïdes a dues façanes i sustentades sobre una llosa de fonamentació armada.
Aquesta obra té pressupost base de licitació de 70.000 euros i un termini d'execució de dos mesos. El contracte serà finançat pel Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida.
Aquesta serà la primera ampliació de la capacitat de nínxols del cementiri municipal des del 2014, any en què es va construir l’últim bloc. En l’àmbit dels columbaris, destinats a dipositar les restes de persones incinerades, el recinte es va ampliar en dues ocasions: el 2014 i, més recentment, el 2025, amb la construcció de 40 columbaris en cadascuna d’aquestes actuacions.
El cementiri municipal, situat a l’avinguda de Sant Bartomeu, es va inaugurar l’any 1856. Amb la previsió de continuar donant resposta a les necessitats del municipi, l’Ajuntament disposa de dos terrenys contigus, al nord i al sud del recinte, reservats per a futures ampliacions.
Per a les empreses que vulguin concórrer a la licitació, la informació està publicada al perfil del contractant, en aquest enllaç.