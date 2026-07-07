Solsona Turisme estrena un web més modern i intuïtiu

L'àrea de turisme de l’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa el nou web Solsonaturisme.com amb una renovació integral de la plataforma digital amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i facilitar la gestió dels continguts per part del mateix servei.
El portal s’ha redissenyat completament tant pel que fa a la imatge com a l’estructura i les prestacions. La nova plataforma ofereix una navegació més intuïtiva, una arquitectura dels continguts més clara i una experiència d’usuari adaptada als hàbits actuals de consulta, especialment des de dispositius mòbils. A més, incorpora la navegació en diferents idiomes, una millor organització de la informació i una configuració optimitzada per afavorir-ne el posicionament als cercadors.
La renovació també respon a una necessitat interna. El web anterior havia quedat desfasat i dificultava l’actualització dels continguts, que depenia de tercers. Amb el nou gestor, la tècnica de Turisme podrà mantenir la informació actualitzada de manera més àgil i autònoma, fet que permetrà oferir un portal més viu i en constant evolució. Entre les millores de la plataforma, també hi ha l’apartat d’agenda, que es vincula a la del web de l’Ajuntament per optimitzar millor els recursos.
“Aquesta actuació era una necessitat tant des del punt de vista de la promoció turística com de la gestió diària del servei”, explica el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner. “Necessitàvem una eina moderna, atractiva i funcional que oferís una millor experiència a les persones que visiten Solsona i que, al mateix temps, ens permetés actualitzar els continguts de manera autònoma, ràpida i constant”. El nou portal proporciona aquesta flexibilitat i posa en valor l’oferta turística del municipi amb una estructura més clara, una navegació més intuïtiva i una imatge renovada.
El projecte ha inclòs una revisió completa dels continguts, la reorganització de l’estructura de navegació, el redisseny gràfic del portal i l’adaptació de la identitat visual de Solsona Turisme a l’entorn digital. També s'ha desenvolupat una nova plataforma basada en WordPress, totalment responsiva, amb gestió multilingüe, eines d'anàlisi del trànsit web i una configuració optimitzada per als cercadors.
Treball coordinat d’empreses locals
La renovació ha estat possible gràcies al treball coordinat de les empreses i professionals solsonins De Cop Media, encarregada de la definició dels continguts, l’arquitectura del web i l’entrada de continguts al gestor; la dissenyadora Erika Escudero, responsable del nou disseny gràfic i de l’adaptació de la marca Solsona Turisme a l’entorn web, i Nordkat Solutions, que n’ha desenvolupat la programació i la implementació tècnica.
Amb aquesta nova plataforma, Solsona Turisme reforça la seva presència digital amb una eina preparada per continuar promocionant la ciutat, adaptar-se a les necessitats dels visitants i mantenir una informació actualitzada, accessible i de qualitat.