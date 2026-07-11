L'Orquestra Jezz Club de Solsona presenta un espectacle que explora la música europea del període d'entreguerres

L’estrena de la nova producció de l’Orquestra Jezz Club de Solsona s’ha celebrat aquest divendres, 10 de juliol. Sota el títol «Berlín, París, Solsona», la formació ha presentat la seva creació pròpia al teatre comarcal de Solsona davant més de 200 persones. L’acte s’inscriu dins la programació «Solsona dona la nota». Aquest espectacle s’articula a partir de peces i arranjaments de música popular europea vinculada al període de la Segona Guerra Mundial.
La direcció ha anat a càrrec de Javier Juanco. Integrada en el projecte cultural Jezz Club de Solsona, la formació ha construït un recorregut per estils com el cabaret berlinès, la chanson francesa, el swing, el jazz manouche i el cabaret català, entre altres. Amb aquests gèneres, la proposta traça una travessa per l’Europa d’entreguerres mitjançant cançons representatives d’aquells anys.
El treball va arrencar el gener, moment en què l’orquestra va rebre les partitures preparades especialment per al projecte pel mestre Miguel López. La veu de Montserrat Isanta ha guiat el públic a través d’obres rellevants de l’Alemanya i el París dels anys trenta, en l’etapa anterior a l’ascens del nazisme. Al llarg del concert han sonat composicions de Kurt Weill, Charles Trenet i l’Orquestra Demon de Barcelona. Tot sota el lema «Berlín, París, Solsona».
L’Ajuntament de Solsona ha assumit el finançament d’aquesta proposta, tot posant en relleu la producció musical i la creativitat de l’entorn local. L’estrena queda integrada en el 46è Cicle de concerts d’estiu, amb coorganització de l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura municipal. L’entrada al concert ha estat lliure.