11 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

L'Orquestra Jezz Club de Solsona presenta un espectacle que explora la música europea del període d'entreguerres

Cultura i Mitjans

La proposta «Berlín, París, Solsona» ha format part del 46è Cicle de concerts d'estiu a Solsona

  • Orquestra JEZZ Club -
  • Orquestra JEZZ Club -
  • Orquestra JEZZ Club -
  • Orquestra JEZZ Club -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juliol de 2026 a les 16:43
Actualitzat el 11 de juliol de 2026 a les 16:44

L’estrena de la nova producció de l’Orquestra Jezz Club de Solsona s’ha celebrat aquest divendres, 10 de juliol. Sota el títol «Berlín, París, Solsona», la formació ha presentat la seva creació pròpia al teatre comarcal de Solsona davant més de 200 personesL’acte s’inscriu dins la programació «Solsona dona la nota». Aquest espectacle s’articula a partir de peces i arranjaments de música popular europea vinculada al període de la Segona Guerra Mundial.
 

 

  • Orquestra JEZZ Club

La direcció ha anat a càrrec de Javier Juanco. Integrada en el projecte cultural Jezz Club de Solsona, la formació ha construït un recorregut per estils com el cabaret berlinès, la chanson francesa, el swing, el jazz manouche i el cabaret català, entre altres. Amb aquests gèneres, la proposta traça una travessa per l’Europa d’entreguerres mitjançant cançons representatives d’aquells anys.
 

 

  • Orquestra JEZZ Club

El treball va arrencar el gener, moment en què l’orquestra va rebre les partitures preparades especialment per al projecte pel mestre Miguel López. La veu de Montserrat Isanta ha guiat el públic a través d’obres rellevants de l’Alemanya i el París dels anys trenta, en l’etapa anterior a l’ascens del nazisme. Al llarg del concert han sonat composicions de Kurt Weill, Charles Trenet i l’Orquestra Demon de Barcelona. Tot sota el lema «Berlín, París, Solsona».
 

 

  • Orquestra JEZZ Club

L’Ajuntament de Solsona ha assumit el finançament d’aquesta proposta, tot posant en relleu la producció musical i la creativitat de l’entorn local. L’estrena queda integrada en el 46è Cicle de concerts d’estiu, amb coorganització de l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura municipal. L’entrada al concert ha estat lliure.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar