Carles Freixes, director del Museu de Solsona, ha estat nomenat representant de l'església catalana a la Junta de Museus

En la passada reunió dels bisbes de Catalunya celebrada a La Seu d'Urgell es va acordar que el representant designat per la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a la Junta de Museus de Catalunya sigui Carles Freixes Codina, que actualment exerceix com a director del Museu Diocesà de Solsona. Aquest càrrec té la funció d'aportar la perspectiva de l'Església catòlica i del seu patrimoni artístic-històric a l'organisme consultiu i de gestió museística.
Carles Freixes, historiador i expert en la salvaguarda del patrimoni, ha destacat en diverses entrevistes la importància de conservar la identitat i la tradició cultural i la gran vàlua de l'art romànic català.
La Junta de Museus de Catalunya, creada el 1907 originàriament com a Junta de Museus de Barcelona, és la institució que representa i és la veu dels museus de Catalunya, i reflecteix la voluntat d'actuar coordinadament de les diverses institucions que gestionen el patrimoni museístic del país. Alhora, com a òrgan prescriptor i consultiu, assessora el Govern i té la funció bàsica per a l'acreditació dels museus de Catalunya i la seva avaluació i, especialment, pel què fa als museus nacionals.
Actualment la componen el Ple i la Comissió Executiva. El president de la Generalitat en presideix el Ple. En són vicepresidents l'alcalde de Barcelona, el conseller de Cultura, i un representant elegit pel Parlament. Els vocals són sis representants de les entitats locals, un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, un representant de cada museu nacional, un representant de l'Església catòlica designat per la Conferència Episcopal Tarraconense, i els membres de la Comissió Executiva. La Comissió Executiva està formada per dotze tècnics de reconegut prestigi de totes les funcions pròpies dels museus.
Les principals funcions de la Junta de Museus de Catalunya són:
- Aprovar les propostes de nomenament dels directors i els administradors dels museus nacionals, presentades pels òrgans de govern respectius, i elevar-les al Govern.
- Estudiar i proposar la creació de nous museus nacionals i elaborar-ne les directrius bàsiques, i estudiar i proposar la declaració de seccions dels museus nacionals.
- Establir, en el marc d'aquesta Llei, les normes i els criteris de coordinació de política museística general.
- Fomentar les relacions entre els museus de Catalunya i entre aquests i els ubicats fora de Catalunya.
- Aprovar els plans anuals d'actuació dels museus nacionals i del Museu Arqueològic de Tarragona.
- Aprovar els plans d'ordenació i d'intercanvi del patrimoni museístic dels museus nacionals.
- Proposar a la Generalitat els criteris d'actuació en els diferents camps museístics.
- Valorar anyalment l'actuació del conjunt d'administracions de Catalunya.