Raül Romeva i Carlota Gurt compartiran protagonisme en la trobada de «Llegir» a Cases Altes

La trobada de Llegir de final de meitat de temporada es prepara per desplegar-se a Les Cases Altes de la Vall de Lord, amb Raül Romeva i Carlota Gurt disposats a narrar en primera persona els seus recorreguts com a escriptors en plena natura. El calendari coincideix amb la bonança meteorològica i el paisatge verd de la zona, elements que prenen forma amb un trajecte en caiac, la gespa verda com a punt de trobada i un context relaxat, on la literatura es barreja amb entorns oberts. No hi faltarà música en directe, que sumarà capes d’experiència i afavorirà que la literatura es visqui sense parets ni límits, mentre el públic podrà ser partícip d’un pòdcast en viu, entre cançons i gestos espontanis.
Raül Romeva: escriptura, recorregut vital i passió personal
Raül Romeva s’identifica per la seva trajectòria d’economista, esportista i per haver estat pres polític català, però també per la dedicació a la creació literària. El seu últim poemari, Pres (Ed. Stonberg, Col·lecció Zura, 2022), se suma a la novel·la Hipòxia, una obra on el dolor i la capacitat de recuperar-se prenen relleu a través de la natació i la interacció amb altres persones. En l’actualitat, sobresurt la idea de "un apassionat escriptor" i la seva relació constant amb l’experiència íntima de superar dificultats.
Carlota Gurt: premis, trajectes i temàtiques a l’obra
Carlota Gurt
, reconeguda amb l’11è Premi Anagrama gràcies a la novel·la Els erms
, intervé també com a escriptora i traductora. Ha passat per l’escena de les arts escèniques i recentment ha aportat a la literatura mirades diverses sobre la sequera: professionals, afectives, socials, col·lectives. L’acte preveu que assistents i autors comparteixin reflexions i anècdotes, tots plegats a la Llosa del Cavall.
Informació pràctica sobre l’acte literari
La cita es convoca divendres 13 de juny, amb accés obert a partir de les 18.30 h. El programa Llegir s’iniciarà a les 19 h, a Cases Altes de Posada (C-462, Km. 17, 25286 Navès, Lleida). L’entrada
general té un cost de 10 euros. L’entrada és sense cost per als mecenes del pòdcast Llegir
, que poden fer la gestió a través de la plataforma assenyalada
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