Aquest diumenge 12 de juliol, Solsona ha renovat la devoció a Sant Cristòfol, el patró dels conductors, amb la tradicional benedicció de vehicles a la Plaça del Camp. Amb més d'un centenar de participants, hem pogut veure cotxes de tots tipus, clàssics, elèctrics, bicicletes, autocars, motos i tot de camions, alguns engalanats per l'ocasió. Aquí en podem veure una mostra.
Fotos: Troba't a les imatges de la benedicció de Sant Cristòfol a Solsona
Societat
ARA A PORTADA
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Societat Fotos: Troba't a les imatges de la benedicció de Sant Cristòfol a Solsona Ramon Estany Montanyà
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- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 08:21
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
- Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
- NacioSolsona
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