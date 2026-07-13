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Fotos: Troba't a les imatges de la benedicció de Sant Cristòfol a Solsona

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ARA A PORTADA

Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 08:21

Aquest diumenge 12 de juliol, Solsona ha renovat la devoció a Sant Cristòfol, el patró dels conductors, amb la tradicional benedicció de vehicles a la Plaça del Camp. Amb més d'un centenar de participants, hem pogut veure cotxes de tots tipus, clàssics, elèctrics, bicicletes, autocars, motos i tot de camions, alguns engalanats per l'ocasió. Aquí en podem veure una mostra.

NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
NacioSolsona
  • Benedicció de cotxes de Sant Cristòfol a Solsona -
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