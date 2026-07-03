El Govern s'obre a recuperar els peatges a Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava dimecres al Parlament una "reflexió" sobre si havia estat una bona idea treure els peatges d'autopistes com l'AP-7. "Potser tots ens vam equivocar quan demanaven que desapareguessin", va dir, en resposta a Jéssica Albiach, dels Comuns. Aquest divendres, en una entrevista a Ser Catalunya, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha dit que el Govern veu bé recuperar les vies de pagament abans de 2030. "Si estem d'acord, ho podríem tenir en dos o tres anys", ha afirmat. Caldria, però, el vistiplau del Ministeri de Transports en aquelles vies de titularitat estatal, com és el cas de l'AP-7.
El Govern ha reobert aquest davant pel col·lapse que es viu en algunes autopistes, sobretot des que són gratuïtes. Amb els peatges, presents fins al 2021, "els camions es repartien millor", segons ha dit Nadal. Alhora, era una manera de "mantenir millor" les carreteres, que ara estan en més mal estat. De tota manera, el secretari ha insistit que s'haurien de posar els peatges a tot l'Estat, no només a Catalunya. "Seria incomprensible que els camioners circulessin lliurement pel conjunt del país i, quan entressin a Catalunya, se'ls fes pagar", ha dit.
Opcions com la vinyeta que hi ha a Suïssa no semblen les més factibles, perquè Nadal ha recordat que la Unió Europea ha posat data de caducitat a aquest model el 2032. "Seria una solució molt provisional", ha dit. Una altra opció seria el sistema d'arcs, present a Portugal, de manera que quan el vehicle entra a l'autopista l'arc controla la matrícula i, quan surt, envia la factura. En tot cas, des del Govern creuen que hi ha un consens ampli al Parlament que veu que va ser un error retirar els peatges, i que seria viable reinstaurar-los en els pròxims anys. I no només a l'AP-7, també l'AP2, els eixos cap al Pirineu, l'Eix Transversal i totes les vies d'alta capacitat.