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Un ferit en un xoc entre un camió i un autobús a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Societat

  • Frontal de l'autobús accidentat -

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Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 11:42

Una persona ha resultat ferida lleu en un accident per encalç entre un camió i un autobús a l'AP-7 a Maçanet de la Selva. A l'autocar hi viatjaven 28 persones, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut al 112 a les 9.20 hores. Els Bombers han activat tres dotacions fins al lloc dels fets.

Està previst que un altre autobús vagi fins al punt de l'accident per recollir els passatgers i continuar el trajecte. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit a l'Hospital Trueta de Girona. A causa de l'accident es registren retencions des de Fogars de la Selva, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

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