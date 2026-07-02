Un ferit en un xoc entre un camió i un autobús a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Una persona ha resultat ferida lleu en un accident per encalç entre un camió i un autobús a l'AP-7 a Maçanet de la Selva. A l'autocar hi viatjaven 28 persones, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut al 112 a les 9.20 hores. Els Bombers han activat tres dotacions fins al lloc dels fets.\r\n\r\nEstà previst que un altre autobús vagi fins al punt de l'accident per recollir els passatgers i continuar el trajecte. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit a l'Hospital Trueta de Girona. A causa de l'accident es registren retencions des de Fogars de la Selva, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nEl xoc d’un autocar contra la Diputació de Lleida deixa 44 ferits, cinc molt greus Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n