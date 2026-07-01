El xoc d’un autocar contra la Diputació de Lleida deixa 46 ferits, quatre crítics

Un autobús ha xocat aquest dimecres al matí contra la façana de la Diputació de Lleida situada a la Rambla Ferran de Lleida, en un accident que ha causat almenys 46 persones afectades, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els serveis sanitaris han atès i valorat els ocupants del vehicle, que en total eren 55. Quatre persones han resultat ferides en estat crític i nou més han patit lesions de caràcter menys greu i han estat evacuades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La resta, un total de 33 passatgers, han pogut abandonar l’autobús pel seu propi peu i han estat atesos al mateix punt de l’accident. Els ferits han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova.
L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 7.16 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat 14 dotacions dels Bombers, entre els quals tres furgons de salvament. També s'han mobilutzat 12 unitats del SEM, un equip de suport psicològic i un helicòpter medicalitzat.
El vehicle feia el trajecte entre Lleida i la Granja d’Escarp i feia pocs minuts que havia sortit de l’estació d’autobusos de la capital del Segrià quan ha col·lidit contra l’immoble, a l’altura del número 11 de la Rambla Ferran. Les parades que tenia previstes l'autocar eren: Alcarràs, Soses, Aitona, Massalcoreig i la Granja d'Escarp. Protecció Civil ha activat el pla Procicat per l’accident.
Els passatgers situats a la zona davantera dreta del vehicle haurien rebut el major impacte, ja que era la part que ha colpejat directament la façana. La majoria dels ocupants de l’autobús eren treballadors del sector agrícola que es dirigien a la feina.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha contactat amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per seguir l’evolució de l’accident i ha traslladat el seu suport als afectats i als seus familiars. També ha agraït la intervenció dels equips d’emergència que treballen al lloc.