Què sabem i què no sabem de l’accident d’autobús a Lleida?

Un autobús ha xocat aquest dimecres al matí contra la façana de la Diputació de Lleida de la Rambla Ferran, en un accident que ha deixat almenys 46 persones afectades. El vehicle circulava amb passatgers a bord quan, per causes que encara s’investiguen, ha col·lidit contra l’immoble situat al número 11 de la via.
Què ha passat?
L’accident s’ha produït poc després de les 7 del matí, quan l’autobús havia sortit de l’estació d’autobusos de Lleida i circulava per la Rambla Ferran. L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 7.16 hores.
L’impacte s’ha produït contra la part frontal dreta del vehicle, que és la zona que hauria rebut el cop més fort en topar contra la façana de l’edifici. El vehicle també ha impactat contra una parada de bus urbà, on hi havia gent esperant. Els serveis d’emergència han arribat a la zona poc després del xoc i han hagut d’atendre els ocupants del bus al mateix lloc dels fets.
Quants ferits hi ha i quina és la seva gravetat?
Segons Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), hi ha hagut 46 persones afectades. Quatre passatgers han resultat ferits en estat crític i nou persones més han patit lesions de caràcter menys greu i han estat traslladades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
La resta de passatgers, 33 en total, han pogut sortir de l’autobús pel seu propi peu i han estat atesos pels equips sanitaris desplegats al punt de l’accident. La conductora que menava l'autobús no ha patit ferides de consideració. Al autobús hi anaven un total de 55 passatgers.
Com ha estat l’accident?
El bus ha acabat impactant contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. De moment, no s’han concretat les causes del sinistre i s’haurà d’investigar què ha provocat que el vehicle perdés el control i acabés xocant contra l’immoble.
Segons els primers testimonis, els ocupants situats a la zona davantera dreta de l’autobús haurien estat els més afectats, ja que era la part que ha rebut directament l’impacte. De fet, la part davantera del vehicle ha quedat completament destrossada.
Qui viatjava a l'autobús i quin recorregut feia?
La majoria dels passatgers eren treballadors del sector agrícola que es dirigien a la feina. L’autobús havia iniciat el trajecte a l’estació d’autobusos de Lleida i es dirigia cap a la Granja d’Escarp, municipi de al comarca del Segrià situat a 45 quilòmetres de la capital. Feia pocs minuts que havia començat el recorregut quan s’ha produït l’accident.
Què no se sap encara?
Encara no s’han determinat les causes exactes de l’accident ni si hi ha hagut algun factor concret que hagi provocat la col·lisió.
Els serveis d’emergència i els equips corresponents treballen per aclarir les circumstàncies del sinistre. Fins al lloc s’hi han desplaçat 11 dotacions dels Bombers i 12 unitats del SEM, que també ha activat un equip de suport psicològic. Protecció Civil ha activat el pla Procicat per l’accident i la Rambla Ferran ha quedat tallada al trànsit.