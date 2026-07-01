La Rambla de Ferran de Lleida recupera la normalitat després de l’accident d’autobús

La Rambla de Ferran de Lleida ha tornat a estar oberta al trànsit aquest dimecres poc abans de les dues del migdia, després de més de sis hores de tall en tots dos sentits arran de l’accident d’un autobús de línia regular que es dirigia cap a la Granja d’Escarp. El vehicle ha sortit de la trajectòria i ha impactat contra la façana del Palau de la Diputació.
L’accident ha obligat a interrompre la circulació des de les 7.15 hores i ha provocat 44 persones ferides, cinc de les quals en estat molt greu, vuit amb pronòstic menys greu i 31 amb lesions lleus. Un cop els equips d’emergència han completat l’evacuació dels passatgers, s'han iniciat els treballs per retirar l’autobús sinistrat.
Una grua de gran tonatge ha retirat el vehicle de la via i l'ha posat a un remolc, que ha sortit de la rambla cap a les 12.15 hores. Posteriorment, els serveis municipals han actuat a la zona per retirar restes, netejar la calçada i reparar els elements urbans afectats pel xoc, com alguns bancs de pedra, fanals i arbres. Els danys ocasionats al Palau de la Diputació han estat menors.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la tasca dels equips d’emergències i seguretat que van intervenir en l’operatiu, i també ha posat en valor la resposta dels veïns i dels comerços propers, que van ajudar en l’atenció a les persones afectades.
El cap de la Regió d’Emergències, Joan Josep Bellostas, ha explicat que la primera hipòtesi apunta a una possible “pèrdua de control” del vehicle. La Guàrdia Urbana de Lleida ha obert una investigació amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra per aclarir les causes exactes de l’accident. Entre les proves que s’estan analitzant hi ha una gravació que ha captat el moment del sinistre.