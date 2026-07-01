La Rambla Ferran de Lleida s’ha convertit aquest dimecres al matí en un escenari de sirenes, corredisses i incredulitat. Un autobús ha xocat contra la façana de la Diputació quan tot just començava la jornada, deixant 44 persones ferides i una sensació compartida entre testimonis i serveis d’emergència: “Ha estat un miracle que no fos pitjor”.
L’accident s’ha produït poc després de les 7.15 hores. El vehicle cobria la línia entre Lleida i la Granja d’Escarp amb parada a Alcarràs, Soses, Aitona, Seròs i Massalcoreig ha sortit de l’estació pocs instants abans. En pocs segons, segons expliquen els equips d’emergència, l’autobús ha impactat lateralment contra l’edifici de l'organisme provincial.
“Ha estat com veure una cosa increïble, no t’ho esperes una cosa així”, explica un veí de la zona que ha sentit l’impacte des de casa seva. “De cop han començat a sonar sirenes una darrere l’altra, era evident que havia passat alguna cosa molt grossa”, afegeix.
A dins del vehicle hi viatjaven passatgers de diferents municipis del Segrià i desenes de treballadors del camp. El balanç final és de quatre persones en estat molt greu, nou menys greus i 31 lleus. Tots els ferits han estat traslladats principalment a l’Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba, després d’un dispositiu que ha transformat la zona en un punt d’atenció sanitària improvisat.
“Quan hem arribat, ja hi havia gent asseguda a terra, alguns desorientats, d’altres plorant i amb clars símptomes d'ansietat. Algunes butaques de l'autocar han acabat al mig de la calçada. Era un escenari molt impactant”, relata un dels efectius del SEM que ha participat en el triatge. L'helicòpter medicalitzat ha estat activat per si era necessari el trasllat d'algun ferit a Barcelona, un extrem que s'ha descartat finalment.
Més d’una desena d’unitats terrestres han treballat coordinadament per estabilitzar els ferits, que haurien pogut ésser més: el vehicle ha passat a escassísims centímetres d'alguns peatons que en aquell moment caminaven per la vorera. També ha vorejat els ciutadans que s'esperaven en una parada propera. S'ha estat de sort, tot i el drama. Aquesta jornada quedarà en els llibres de la història de la ciutat.
Entre els afectats hi ha la conductora del vehicle, que feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Gamon i que per això anava acompanyada d'un instructor, que ha quedat en estat greu. Alguns dels casos més delicats han requerit pas per quiròfan i ingressos a la UCI.
Els Bombers, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana han acordonat la zona mentre s’iniciava una investigació que encara és en fase inicial. Les primeres hipòtesis apunten a una possible pèrdua de control del vehicle i un excés de velocitat, però les autoritats insisteixen que és aviat per determinar les causes exactes.
“Si això arriba a passar una mica més tard, amb la rambla plena de gent, hauria estat una altra història”, ha reconegut l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha qualificat el succés com el més greu viscut a la ciutat. L'autocar sinistrat ha estat retirat de la via passades les dotze del migdia, i la rambla ha anat recuperant el seu batec quotidià però amb l'ensurt encara a la retina.