La conductora del bus accidentat a Lleida dona negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues

La conductora del bus accidentat aquest dimecres al matí a Lleida, en un sinistre que ha comportat 44 ferits, 5 dels quals crítics, ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues, segons han informat aquesta tarda l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, el cos encarregat de la investigació, Roberto Santaeufemia.
Aquest últim ha informat que les primeres diligències ja s'han adreçat al jutjat mentre continuen les tasques per determinar les causes de l'accident. Pel que fa als 5 ferits crítics, Larrosa ha confirmat que les operacions que se'ls ha hagut de fer han acabat i que tots evolucionen de forma favorable, quatre d'ells a l'UCI, dos crítics i dos estables. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi les 5 crítiques. S'han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, abdominals i toràcics, entre d'altres. A banda hi ha hagut 21 atesos més a centres d'atenció primària o a centres d'urgències d'atenció primària. A aquestes 42 persones cal sumar-ne 2 més que han estat ateses i donades d'alta al mateix lloc dels fets, fins a les 44 afectades totals.
Santaeufemia ha explicat que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat, i ha dit que encara és d'hora per facilitar causes o motius. Hi ha gravacions del lloc dels fets que s'estan analitzant, s'han recopilat les dades sobre el terreny i relats de testimonis, però també falta inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident. El portaveu de la Guàrdia Urbana ha indicat, alhora, que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no ha sabut dir si fa molt de temps que té el carnet o no.
Finalment, Larrosa ha indicat que caldrà ser "curosos" amb l'atestat, perquè "el que és clar és que la trajectòria" de l'autobús "era encertada i en un moment determinat canvia". A parer de l'alcalde de Lleida "aquesta és la clau", perquè quan es produeix el canvi de trajectòria, el vehicle "envaeix la vorera i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació", i és en aquest moment "quan ha causat aquest impacte tan important".
La conductora era novella
La conductora de l’autobús que aquest dimecres al matí ha patit un accident a Lleida feia poc temps que formava part de la plantilla d’Autocars Gamón i estava acompanyada per un conductor veterà que actuava com a instructor, segons ha pogut confirmar Nació. Té 36 anys i feia tres dies que s'havia incorporat a l'empresa. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat aquesta informació i ha explicat que el segon conductor és una de les persones que ha resultat més greument ferida en el sinistre. L’instructor ha estat traslladat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on està sent atès.