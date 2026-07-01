La conductora de l'autobús accidentat a Lleida era novella

La conductora de l’autobús que aquest dimecres al matí ha patit un accident a Lleida feia poc temps que formava part de la plantilla d’Autocars Gamón i estava acompanyada per un conductor veterà que actuava com a instructor, segons ha pogut confirmar Nació.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat aquesta informació i ha explicat que el segon conductor és una de les persones que ha resultat més greument ferida en el sinistre. L’instructor ha estat traslladat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on està sent atès.
L’accident ha deixat un balanç de 44 persones ferides, quatre de les quals es troben en estat greu o molt greu. Alguns dels passatgers han explicat als equips d’emergències que la conductora feia pocs dies que conduïa aquest vehicle, que cobreix la línia entre Lleida i la Granja d’Escarp.
Segons aquests testimonis, durant aquest període s’hauria advertit en algun moment sobre una possible velocitat elevada durant la conducció, tot i que les causes exactes de l’accident encara s’estan investigant.
Larrosa ha destacat que la jove conductora estava fent el trajecte amb el suport d’un altre professional de l’empresa: “Fa poc que s’ha incorporat a l’empresa i anava assistida per un segon conductor, que és qui ha rebut el major impacte”, ha declarat.