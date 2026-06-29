Les motos concentren un terç dels accidents greus a les carreteres de Lleida

Les motocicletes tenen un pes molt superior al que els correspondria en la sinistralitat viària de les comarques de Lleida. Segons un informe del RACC, aquests vehicles han estat presents en el 30% dels accidents amb persones mortes o ferides greus entre els anys 2022 i 2024, tot i representar només el 2,9% dels desplaçaments.
Davant d’aquest escenari, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha reclamat reforçar la preparació dels conductors de moto i ha anunciat que s’estudia estendre a Lleida una iniciativa ja aplicada en altres punts de Catalunya. Es tracta de la instal·lació de marques específiques al paviment en revolts amb risc elevat, una prova pilot que actualment funciona a la Collada de Toses i al Moianès.
L’estudi també identifica els punts més problemàtics de la xarxa viària lleidatana. El tram de la C-14 entre Artesa de Segre i Ponts, a la Noguera, apareix com el de major risc d’accident, mentre que la LL-11, entre la connexió amb l’N-II als Alamús i l’N-240 a Lleida, acumula el nombre més alt de sinistres.
Precisament a la variant d’Artesa de Segre, on aquest any han mort dues persones, Trànsit planteja actuar sobre un dels punts conflictius. Lamiel ha explicat que proposaran al Departament de Territori eliminar l’espai d’avançament situat en un canvi de rasant i substituir-lo per elements que alertin els conductors del perill. Entre les mesures plantejades hi ha la col·locació de línies contínues rugoses que impedeixin avançaments en aquesta zona.
Pel que fa als vehicles pesants, Trànsit també prepara un reforç dels controls a l’autovia A-2. L’informe del RACC assenyala que aquesta via concentra tres dels deu trams lleidatans amb més accidents amb camions i altres vehicles de gran tonatge.
Segons Lamiel, tant l’A-2 com l’Eix Transversal (C-25) han experimentat un increment del trànsit de camions en els darrers anys, en part perquè s’han convertit en vies alternatives davant la saturació progressiva de l’AP-7.