Un motorista de 51 anys mor en una col·lisió frontal a l’N-145 a la Seu d’Urgell

Un motorista de 51 anys i veí de Barcelona va morir aquest diumenge després de patir una col·lisió frontal amb un turisme a l’N-145, al terme municipal de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). L’accident es va produir al punt quilomètric 0,7 de la via i els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 18.28 hores.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta i un turisme van xocar frontalment. A conseqüència de l’impacte, el conductor de la moto, identificat com a V.R.R., de 51 anys, va resultar ferit crític.
Els equips d’emergència el van traslladar a l’Hospital de la Seu d’Urgell, però va acabar morint a causa de la gravetat de les lesions. Per la seva banda, els cinc ocupants del turisme van sortir il·lesos. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 61 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any 2026, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. D’aquest total, 28 eren motoristes, un col·lectiu especialment vulnerable a la xarxa viària.