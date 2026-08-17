Mor un home de 42 anys en un accident de trànsit al Pla d’Urgell

Un home de 42 anys ha mort aquest diumenge en un accident al camí del Salt del Duran, a Golmés, al Pla d’Urgell. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 19.49 hores després que s’hi localitzés un vehicle bolcat dins del canal d’Urgell.\r\n\r\nQuan els efectius han retirat el turisme, han trobat la víctima, que ocupava el seient del copilot. Es tracta d’un home de nacionalitat romanesa i veí de Mollerussa. Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Amb aquesta víctima, ja són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nCinc detinguts a Lleida pels enfrontaments del cap de setmana entre grups de menors i comerciants ACN\r\n\r\n