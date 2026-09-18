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Detingut un jove de 22 anys per la baralla multitudinària de Lleida

Successos

Els Mossos segueixen investigant per fer més detencions

  • Captura d'imatge de l'enregistrament de la baralla -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 11:00
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 11:01

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous al matí un jove de 22 anys presumptament implicat en la baralla multitudinària que es va produir dimecres a la matinada als voltants de la plaça dels Pagesos de Lleida.

Els fets van tenir lloc pels volts de les set del matí, quan diverses persones d’origen pakistanès es van enfrontar armades amb katanes, navalles i pals.

Com a conseqüència de la baralla, cinc persones van resultar ferides i van haver de ser traslladades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Dues de les persones ferides van requerir una intervenció quirúrgica.

Aquesta detenció se suma a la que els agents ja van efectuar dimecres a la tarda, quan van arrestar un jove de 24 anys relacionat amb els mateixos fets.

La investigació continua oberta i els Mossos d’Esquadra preveuen efectuar noves detencions en els pròxims dies per aclarir les circumstàncies de l’enfrontament i determinar la responsabilitat dels implicats.

 

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