Balaguer estrena Innobal, una jornada empresarial centrada en la intel·ligència artificial

Balaguer reunirà el 25 de setembre més d’un centenar d’empresaris en la primera jornada Innobal, un nou espai dedicat a la innovació, la intel·ligència artificial i la transformació digital de les empreses del territori. La trobada se celebrarà al Consell Comarcal de la Noguera i està impulsada per la companyia Compsa Online.
La jornada neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per a empresaris, directius i professionals interessats en les noves eines tecnològiques i, especialment, en les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial a les petites i mitjanes empreses.
L'acte combinarà ponències, casos pràctics i una taula rodona al llarg de més de cinc hores. L'objectiu és mostrar aplicacions concretes de la IA i la digitalització que permetin a les empreses millorar processos, optimitzar recursos i guanyar competitivitat.
La conferència inaugural anirà a càrrec de Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, divulgador, professor i empresari, que també col·labora habitualment amb RAC1 i TV3. Ganyet serà l'encarregat d'obrir la jornada amb una reflexió sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en la societat i en el futur de les organitzacions, amb un enfocament divulgatiu i crític.
Després de la ponència inicial es presentaran diversos casos d'aplicació de la IA en empreses i institucions. Hi participaran representants de la Universitat de Lleida, Beroni, Alemany, Isprox, Artic i Domser, que exposaran les seves experiències en àmbits com l'educació, el turisme i la indústria.
La jornada es tancarà amb una taula rodona moderada per la periodista balaguerina Magda Gregori, en què diversos professionals compartiran les seves experiències amb la innovació tecnològica. Hi prendran part Dani Rodés, d'Autoescola Pallars; Antonio Ibarz, d'Autocaravanas y Campers el Globo, i Jesús Bosch.