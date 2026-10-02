La conca del Segre i la Noguera Pallaresa entren en sequera prolongada després d’un estiu sense pluges

Les conques del Segre-Noguera Pallaresa i de l’Éssera-Noguera Ribagorçana han entrat en situació de sequera prolongada després d’un estiu i un setembre especialment secs. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) també preveu incorporar-hi la conca de la Garona, a la Val d’Aran, que transcorre posteriorment cap a França. L’organisme reclama “cautela” de cara als pròxims mesos davant la reducció de les reserves i l’inici, al març, de la nova campanya de regadiu.
La CHE ha fet aquest divendres balanç de l’any hidrològic 2025-2026 i ha explicat que la conca de l’Ebre ha rebut un 7% menys de precipitació, amb una mitjana de 540 mil·límetres. Tot i això, les reserves acumulades durant un hivern excepcionalment plujós i nivós han permès afrontar una campanya de reg complicada sense grans restriccions. Ara bé, les altes temperatures de l’estiu han incrementat la demanda d’aigua i algunes comunitats de regants han arribat a consumir fins a un 20% més.
La reserva de neu va assolir al febrer un màxim històric de 2.000 hectòmetres cúbics, equivalent al 30% de l’aigua emmagatzemada als embassaments de la CHE. El desgel, però, es va avançar per la calor de la primavera i al juny la neu ja era testimonial. Les reserves embassades van tocar sostre a principis de juny, amb 6.905 hectòmetres cúbics (88,5%), però han caigut fins als 3.591 hectòmetres (46%) al final de l’any hidrològic, per sota dels 4.282 de fa un any.
La situació afecta especialment els sistemes de reg vinculats a aquestes conques, entre els quals hi ha el canal d’Urgell i el canal d’Aragó i Catalunya. La CHE encara no ha quantificat l’augment de la demanda d’aigua del canal d’Urgell, mentre que a l’Aragó i Catalunya es van aplicar algunes restriccions al tram final de la campanya. Pel que fa als centres de dades, la CHE té actualment 13 expedients en tramitació, amb un consum conjunt estimat de 5 hectòmetres cúbics anuals, una xifra que l’organisme considera encara reduïda respecte dels 700 hectòmetres cúbics destinats anualment als abastaments industrials de tota la conca.