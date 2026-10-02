Demanen 2 anys de presó per a un home acusat de donar una bufetada a l'alcalde d'Alins

La Fiscalia demana dos anys de presó i 6.000 euros de multa per a un home acusat d’agredir l’alcalde d’Alins, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets van passar el 4 de juny de 2023, arran d’un conflicte que l’acusat havia mantingut amb l’Ajuntament relacionat amb el transport escolar.
Segons el Ministeri Públic, l’home, veí d’un altre municipi, es va acostar a Pérez al bar i li va preguntar si era l’alcalde. Tot seguit, sempre segons la Fiscalia, li va recriminar la manera com s’havia resolt el conflicte amb l’Ajuntament i el va colpejar amb força a la cara amb la mà oberta. L’agressió no li hauria provocat lesions.
La Fiscalia considera que l’actuació constitueix un delicte d’atemptat contra l’autoritat, en tractar-se de l’alcalde com a membre d’una corporació local, i sosté que l’agressió va evidenciar un “manifest i palmari” menyspreu a l’autoritat. Per aquest delicte, demana dos anys de presó i 5.400 euros de multa, a raó de 20 euros diaris durant nou mesos.
A més, el Ministeri Públic acusa l’home d’un delicte de maltractament d’obra i sol·licita una multa de 600 euros, amb una quota de deu euros diaris durant dos mesos. El cas es va instruir als jutjats de Tremp i el judici se celebrarà el 8 d’octubre a l’Audiència de Lleida.